Дуда о снимках из Бучи: Это отрицает идею компромисса — Украине нужно оружие

Украине нужны, прежде всего, три вещи - оружие, оружие и еще раз оружие.

Источник: президент Польши Анджей Дуда после публикации фотографий зверств россиян в Буче

Дословно: "Преступники должны быть названы преступниками, привлечены к ответственности и осуждены. Снимки из Бучи отрицают убеждение, что компромисс нужно искать любой ценой. На самом деле защитникам Украины нужны прежде всего три вещи: оружие, оружие и еще раз оружие".

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