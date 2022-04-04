В воскресенье российская ракета попала в производственную базу в Николаевской области
Российская ракета, которую оккупанты выпустили по Николаевской области 3 апреля, попали по объекту ООО "Баловнянская производственная база".
Источник: ООО "СП "Южная аграрно-экспортная компания" в Facebook, мэр Николаева Александр Сенкевич в Facebook
Дословно ПАЭК: "3 апреля был нанесен ракетный удар по объекту ООО "Баловнянская производственная база". В результате была повреждена материально-техническая база элеваторного комплекса. Работа предприятия после нанесенного ущерба парализована".
Детали: ПАЭК сообщает, что пострадавших нет, а все материальное смогут отстроить.
В то же время, мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что 4 апреля город снова обстреляли кассетными снарядами.
Он призвал людей держаться подальше от окон и не публиковать фото и видео пострадавших объектов.
Предыстория:
- 3 апреля по Николаеву совершили несколько ракетных ударов. Власти не сообщали о месте взрывов.
- Позже глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в результате ракетного удара по Николаеву днем 3 апреля 1 человек погиб, 11 госпитализировали с травмами, в том числе 15-летнего подростка с травмами средней степени тяжести.