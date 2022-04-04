В воскресенье российская ракета попала в производственную базу в Николаевской области

Российская ракета, которую оккупанты выпустили по Николаевской области 3 апреля, попали по объекту ООО "Баловнянская производственная база".

Источник: ООО "СП "Южная аграрно-экспортная компания" в Facebook, мэр Николаева Александр Сенкевич в Facebook

Дословно ПАЭК: "3 апреля был нанесен ракетный удар по объекту ООО "Баловнянская производственная база". В результате была повреждена материально-техническая база элеваторного комплекса. Работа предприятия после нанесенного ущерба парализована".

Детали: ПАЭК сообщает, что пострадавших нет, а все материальное смогут отстроить.

Фото ПАЭК

В то же время, мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что 4 апреля город снова обстреляли кассетными снарядами.

Он призвал людей держаться подальше от окон и не публиковать фото и видео пострадавших объектов.

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