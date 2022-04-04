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В воскресенье российская ракета попала в производственную базу в Николаевской области

Ирина БалачукПонедельник, 4 апреля 2022, 16:17
В воскресенье российская ракета попала в производственную базу в Николаевской области
Фото ПАЭК

Российская ракета, которую оккупанты выпустили по Николаевской области 3 апреля, попали по объекту ООО "Баловнянская производственная база".

Источник: ООО "СП "Южная аграрно-экспортная компания" в Facebook, мэр Николаева Александр Сенкевич в Facebook

Дословно ПАЭК: "3 апреля был нанесен ракетный удар по объекту ООО "Баловнянская производственная база". В результате была повреждена материально-техническая база элеваторного комплекса. Работа предприятия после нанесенного ущерба парализована".

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Детали: ПАЭК сообщает, что пострадавших нет, а все материальное смогут отстроить.  

 
Фото ПАЭК

В то же время, мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что 4 апреля город снова обстреляли кассетными снарядами.

Он призвал людей держаться подальше от окон и не публиковать фото и видео пострадавших объектов.

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Предыстория: 

  • 3 апреля по Николаеву совершили несколько ракетных ударов. Власти не сообщали о месте взрывов.
  • Позже глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в результате ракетного удара по Николаеву днем ​​3 апреля 1 человек погиб, 11 госпитализировали с травмами, в том числе 15-летнего подростка с травмами средней степени тяжести.

Темы: Николаевская областьвойна
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