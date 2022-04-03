Николаевщина: в результате ракетного удара 1 погибший, среди десятка раненых подросток

В результате ракетного удара по Николаеву днем ​​3 апреля 1 человек погиб, 11 госпитализировали с травмами, в том числе 15-летнего подростка с травмами средней степени тяжести.

Источник: глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким

Детали: Всего, по словам Кима, в больницу доставили 14 человек, из них 11 госпитализировали в палаты для стационарного лечения.

Подросток ожидает операции 4 апреля.

Впоследствии Ким дописал в своей публикации, что один человек умер - вероятно, bp тех раненых, которых госпитализировали.

Кроме того, согласно данным военной администрации, погибшие и раненые есть и в Очакове, но более подробной информации пока не предоставили.

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