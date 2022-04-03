Николаевщина: в результате ракетного удара 1 погибший, среди десятка раненых подросток
Воскресенье, 3 апреля 2022, 20:26
В результате ракетного удара по Николаеву днем 3 апреля 1 человек погиб, 11 госпитализировали с травмами, в том числе 15-летнего подростка с травмами средней степени тяжести.
Источник: глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким
Детали: Всего, по словам Кима, в больницу доставили 14 человек, из них 11 госпитализировали в палаты для стационарного лечения.
Подросток ожидает операции 4 апреля.
Впоследствии Ким дописал в своей публикации, что один человек умер - вероятно, bp тех раненых, которых госпитализировали.
Кроме того, согласно данным военной администрации, погибшие и раненые есть и в Очакове, но более подробной информации пока не предоставили.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- 3 апреля по Николаеву совершили несколько ракетных ударов. Власти не сообщали о месте взрывов.
- 29 марта днем российские захватчики запустили ракету в здание Николаевской ОГА. В первый день спасатели сообщали о 12 погибших и 33 раненых.
- 2 апреля сообщили, что число погибших выросло до 28.