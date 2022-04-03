По Николаеву снова ударили ракетами – мэр
Воскресенье, 3 апреля 2022, 13:56
Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о ракетных ударах по городу 3 апреля.
Источник: Сенкевич в Facebook
Прямая речь Сенкевича: "Друзья, есть несколько ракетных ударов по городу.
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Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- 29 марта днем российские захватчики запустили ракету в здание Николаевской ОГА. В первый день спасатели сообщали о 12 погибших и 33 раненых.
- 2 апреля сообщили, что число погибших выросло до 28.