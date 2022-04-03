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По Николаеву снова ударили ракетами – мэр

Роман ПетренкоВоскресенье, 3 апреля 2022, 13:56
По Николаеву снова ударили ракетами – мэр
фото иллюстративное

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о ракетных ударах по городу 3 апреля.

Источник: Сенкевич в Facebook

Прямая речь Сенкевича: "Друзья, есть несколько ракетных ударов по городу.

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Темы: Николаев
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