По Николаеву снова ударили ракетами – мэр

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о ракетных ударах по городу 3 апреля.

Источник: Сенкевич в Facebook

Прямая речь Сенкевича: "Друзья, есть несколько ракетных ударов по городу.

Собираем сейчас данные.

Не публикуйте никаких фотографий или видео до того, как это сделают официальные источники".

Предыстория:

29 марта днем ​​российские захватчики запустили ракету в здание Николаевской ОГА. В первый день спасатели сообщали о 12 погибших и 33 раненых.

2 апреля сообщили, что число погибших выросло до 28.