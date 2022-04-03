По Николаеву снова ударили ракетами – мэр

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о ракетных ударах по городу 3 апреля.

Источник: Сенкевич в Facebook

Прямая речь Сенкевича: "Друзья, есть несколько ракетных ударов по городу.

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