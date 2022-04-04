Кличко просит не возвращаться в Киев до конца этой недели

Мэр Киева Виталий Кличко призывает жителей, выехавших из столицы из-за войны, не возвращаться по крайней мере до конца этой недели.

Источник: Кличко в эфире телемарафона

Прямая речь: "Если у вас есть возможность, на несколько дней отсрочите ваше возвращение в город Киев".

"Просьба еще до конца этой недели отсрочить возвращение. Потом мы сможем уже ясно сказать (когда можно возвращаться – ред.)".

Детали: Кличко объяснил, что в освобожденных населенных пунктах Киевской области круглосуточно действует комендантский час, также в пригороде Киева много неразорванных снарядов, которые оставили российские оккупанты.

"Также, несмотря на то, что наша противовоздушная оборона работает достаточно эффективно, мы не исключаем, что еще могут быть обстрелы ракетами столицы Украины", - добавил он.

Кроме того, по словам мэра, сейчас передвижение по Киеву затруднено большим количеством блокпостов.

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Что предшествовало: 1 апреля Кличко попросил киевлян пока не возвращаться в город, потому что все еще достаточно высокий риск умереть.