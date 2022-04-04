Андрей Шевченко примет две-три украинских семьи в своем доме в Лондоне

андрей шевченко на митинге за украину в лондоне. фото: instagram-страница спортсмена

Всемирно известный украинский футболист Андрей Шевченко в рамках программы британского правительства Homes for Ukraine примет две украинские семьи в своем доме в Лондоне.

Источник: интервью Шевченко для "Украинской правды"

Прямая речь Шевченко: "Да, я подал документы, что на данный момент готов принять у себя две семьи, потому что у меня две гостевые комнаты и по площади я могу это сделать.

Я подаю документы, они рассматривают мои возможности и будут определяться, какие семьи мне отправлять".

Детали: Футболист добавил, что завтра или послезавтра подаст документы о готовности принять еще одну семью украинцев у себя дома.

Он объяснил, что бюрократический процесс в Великобритании занимает немного больше времени, чем в Европейском Союзе.

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Справка: Homes for Ukraine – это правительственная программа, по которой жители Соединенного Королевства обращаются в миграционную службу и выражают готовность разместить в своем недвижимом имуществе (собственный дом, жилье для аренды, летний домик и др.) украинских беженцев. Британцев, готовых предоставить свою недвижимость, называются "спонсорами".

Правительство согласовывает только тех спонсоров, у которых достаточно площади и адекватные условия для проживания. Украинским беженцам нужно зарегистрироваться вместе со спонсором через сайт Министерства внутренних дел Великобритании и получить специальную визу для въезда в один из визовых центров в европейской стране.

По данным издания The Times, из 5200 украинцев, уже получивших визу в рамках этой программы, лишь 500 сумели пока доехать до Британии.

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