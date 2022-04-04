Андрей Шевченко примет две-три украинских семьи в своем доме в Лондоне
Всемирно известный украинский футболист Андрей Шевченко в рамках программы британского правительства Homes for Ukraine примет две украинские семьи в своем доме в Лондоне.
Источник: интервью Шевченко для "Украинской правды"
Прямая речь Шевченко: "Да, я подал документы, что на данный момент готов принять у себя две семьи, потому что у меня две гостевые комнаты и по площади я могу это сделать.
Я подаю документы, они рассматривают мои возможности и будут определяться, какие семьи мне отправлять".
Детали: Футболист добавил, что завтра или послезавтра подаст документы о готовности принять еще одну семью украинцев у себя дома.
Он объяснил, что бюрократический процесс в Великобритании занимает немного больше времени, чем в Европейском Союзе.
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Справка: Homes for Ukraine – это правительственная программа, по которой жители Соединенного Королевства обращаются в миграционную службу и выражают готовность разместить в своем недвижимом имуществе (собственный дом, жилье для аренды, летний домик и др.) украинских беженцев. Британцев, готовых предоставить свою недвижимость, называются "спонсорами".
Правительство согласовывает только тех спонсоров, у которых достаточно площади и адекватные условия для проживания. Украинским беженцам нужно зарегистрироваться вместе со спонсором через сайт Министерства внутренних дел Великобритании и получить специальную визу для въезда в один из визовых центров в европейской стране.
По данным издания The Times, из 5200 украинцев, уже получивших визу в рамках этой программы, лишь 500 сумели пока доехать до Британии.
Предыстория:
- За первые сутки 100 тысяч британцев и организаций предоставили свои данные с готовностью принять украинских беженцев.
- Ранее к этой программе присоединился министр транспорта Британии Грант Шаппс.
- Шевченко в начале марта поддержал мировых спортсменов, которые обращаются к рядовым россиянам и призывают их одуматься, чтобы остановить войну.