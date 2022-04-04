Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Андрей Шевченко примет две-три украинских семьи в своем доме в Лондоне

Денис КарловскийПонедельник, 4 апреля 2022, 19:06
андрей шевченко на митинге за украину в лондоне. фото: instagram-страница спортсмена

Всемирно известный украинский футболист Андрей Шевченко в рамках программы британского правительства Homes for Ukraine примет две украинские семьи в своем доме в Лондоне.

Источник: интервью Шевченко для "Украинской правды"

Прямая речь Шевченко: "Да, я подал документы, что на данный момент готов принять у себя две семьи, потому что у меня две гостевые комнаты и по площади я могу это сделать.

Я подаю документы, они рассматривают мои возможности и будут определяться, какие семьи мне отправлять".

Детали: Футболист добавил, что завтра или послезавтра подаст документы о готовности принять еще одну семью украинцев у себя дома.

Он объяснил, что бюрократический процесс в Великобритании занимает немного больше времени, чем в Европейском Союзе.

Читайте также: Андрей Шевченко: Я горжусь, что я украинец, и тем, как наши военные защищают страну

ВИДЕО ДНЯ

Справка: Homes for Ukraine – это правительственная программа, по которой жители Соединенного Королевства обращаются в миграционную службу и выражают готовность разместить в своем недвижимом имуществе (собственный дом, жилье для аренды, летний домик и др.) украинских беженцев. Британцев, готовых предоставить свою недвижимость, называются "спонсорами".

Правительство согласовывает только тех спонсоров, у которых достаточно площади и адекватные условия для проживания. Украинским беженцам нужно зарегистрироваться вместе со спонсором через сайт Министерства внутренних дел Великобритании и получить специальную визу для въезда в один из визовых центров в европейской стране.

По данным издания The Times, из 5200 украинцев, уже получивших визу в рамках этой программы, лишь 500 сумели пока доехать до Британии.

Предыстория:

  • За первые сутки 100 тысяч британцев и организаций предоставили свои данные с готовностью принять украинских беженцев.
  • Ранее к этой программе присоединился министр транспорта Британии Грант Шаппс.
  • Шевченко в начале марта поддержал мировых спортсменов, которые обращаются к рядовым россиянам и призывают их одуматься, чтобы остановить войну.

Темы: Шевченко-футболистВеликобританиябеженцыфутбол
Главное сегодня

Данилов опроверг слова, что россияне готовили ядерный удар по Киеву

Песков заявил, что у России есть значительные потери в войне с Украиной

фотоСамолет Медведчука уже работает на защиту Украины – Данилов

Россию выгнали из Совета ООН по правам человека

Российские войска пытаются наступать на нескольких направлениях – сводка Генштаба

видеоПолиция арестовала имущество компании жены Медведчука

Все новости...
Шевченко-футболист
Андрей Шевченко: Я горжусь, что я украинец, и тем, как наши военные защищают нашу страну
Андрей Шевченко призывает спортсменов обращаться к россиянам
Главные новости субботы и ночи: обращение Порошенко, увольнение Шевченко
Последние новости
22:45
В Украине ликвидированы 55 десантников "элитного полка ВДВ" России – СМИ
22:42
Зеленский анонсирует усиление мер безопасности и обучение населения: У нас такие соседи
22:42
Россияне угрожали дипломатам в ООН, чтобы их не выгоняли из Совета по правам человека – CNN
22:36
РФ хочет упростить процедуру усыновления депортированных детей из Украины – советница Зеленского
22:33
Сейм Латвии определил 9 мая этого года днем ​​памяти погибших в войне украинцев
22:29
Всех мужчин, которые незаконно пересекли границу, будут ловить на обратном пути – Данилов
22:28
ЕС утвердил новые санкции против РФ: угольное эмбарго и транспортная блокада
22:27
фото, видеоСтрельба в центре Тель-Авива: двое погибших и восемь раненых
22:15
Гумкоридоры: эвакуировано более 4600 человек, в Мелитополь едут автобусы
22:07
США в шаге от полного энергетического эмбарго против России
Все новости...