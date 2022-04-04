В РФ придумали, как должны сдаваться защитники Мариуполя

Минобороны РФ предлагает защитникам украинского Мариуполя сложить оружие, начиная с 6 часов утра 5 апреля.

Источник: РИА Новости.

Детали: Согласно сообщению, украинским воинам предлагают сложить оружие и выйти из Мариуполя на подконтрольные Киеву территории.

Дословно: "Минобороны РФ заявило, что всем сложившим оружие в Мариуполе гарантируется сохранение жизни, "режим полной тишины" предлагается объявить с 9.30 мск. Обе стороны должны поднять флаги: с российской стороны - красные, с украинской - белые по всей линии соприкосновения".

Напомним, это не первый "ультиматум" России. Российское министерство обороны ранее призывали украинские власти, чтобы до 5 утра 21 марта мэр города Вадим Бойченко сдал город, а тогда российские оккупанты якобы откроют гуманитарные коридоры для населения и разоруженных украинских военных.

Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар рассказал, почему украинские защитники не покинули Мариуполь, когда ситуация там стала слишком сложной.