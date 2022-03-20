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Ультиматум оккупантов: капитуляция Мариуполя, тогда гумкоридоры для населения

Денис КарловскийВоскресенье, 20 марта 2022, 21:37
Ультиматум оккупантов: капитуляция Мариуполя, тогда гумкоридоры для населения
Дым от обстрелов города на горизонте 17 марта. фото иллюстративное: getty images

Российское министерство обороны поставило ультиматум украинским властям, чтобы до 5 утра 21 марта мэр города Вадим Бойченко сдал город, а тогда российские оккупанті якобы откроют гуманитарные коридоры для населения и разоруженных украинских военных.

Источник: российское государственное издание "РИА Новости"

Детали: Российские захватчики ждут ответа от Киева на все свои ультимативные предложения до 5 утра 21 марта (непонятно, по какому часовому поясу).

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С 10 до 12 часов россияне ожидают, что из города выйдут украинские защитники и какие-то "иностранные наемники", сложив оружие. После этого оккупанты готовы запустить в город гуманитарный груз и разрешить эвакуацию мирных жителей.

В российском минобороны сделали вид, что приглашают представителей международных организаций – ОБСЕ, Международного комитета Красного креста и ООН к мониторингу процесса на месте.

По их словам, Киев должен отменить какой-то "приказ" для защитников Мариуполя "погибнуть, защищая город" и согласиться на капитуляцию.

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Также представитель российского минобороны цинично перебросил ответственность за авиационные удары по зданиям театра, школ, детских садов и больниц на украинских защитников и местные власти Мариуполя. Украинская авиация вообще не летает в небе над Мариуполем из-за близкого расположения российских систем ПВО и зенитно-ракетных комплексов вокруг.

Они призвали мэра города Вадима Бойченко капитулировать, чтобы спасти жизнь своих жителей. Россияне пугают украинские власти тем, что ей угрожает "международный трибунал за военные преступления".

Предыстория:

  • Колонна автобусов выехала из Запорожья в 11 утра в субботу 19 марта, однако российские военные остановили ее за 3 км до оккупированного Бердянска, перед селом Азовское. 20 марта оккупанты пропустили автобусы в Бердянск, где началась посадка людей, пешком сумевших дойти из Мариуполя в соседний город.
  • 19 марта российская авиация сбросила бомбу на школу искусств в Левобережном районе Мариуполя, где скрывалось около 400 женщин, детей и стариков. Здание разрушено до основания, а люди оказались под завалами.
  • Днем 20 марта четыре боевых корабля русского флота обстреляли Мариуполь с моря.
  • Украинским властям стало известно о фактах насильственного вывоза жителей Мариуполя на российскую территорию, где их лишали украинских паспортов.

Темы: МариупольгуманитаркавойнаРосcия
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