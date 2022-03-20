Ультиматум оккупантов: капитуляция Мариуполя, тогда гумкоридоры для населения
Российское министерство обороны поставило ультиматум украинским властям, чтобы до 5 утра 21 марта мэр города Вадим Бойченко сдал город, а тогда российские оккупанті якобы откроют гуманитарные коридоры для населения и разоруженных украинских военных.
Источник: российское государственное издание "РИА Новости"
Детали: Российские захватчики ждут ответа от Киева на все свои ультимативные предложения до 5 утра 21 марта (непонятно, по какому часовому поясу).
С 10 до 12 часов россияне ожидают, что из города выйдут украинские защитники и какие-то "иностранные наемники", сложив оружие. После этого оккупанты готовы запустить в город гуманитарный груз и разрешить эвакуацию мирных жителей.
В российском минобороны сделали вид, что приглашают представителей международных организаций – ОБСЕ, Международного комитета Красного креста и ООН к мониторингу процесса на месте.
По их словам, Киев должен отменить какой-то "приказ" для защитников Мариуполя "погибнуть, защищая город" и согласиться на капитуляцию.
Также представитель российского минобороны цинично перебросил ответственность за авиационные удары по зданиям театра, школ, детских садов и больниц на украинских защитников и местные власти Мариуполя. Украинская авиация вообще не летает в небе над Мариуполем из-за близкого расположения российских систем ПВО и зенитно-ракетных комплексов вокруг.
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Они призвали мэра города Вадима Бойченко капитулировать, чтобы спасти жизнь своих жителей. Россияне пугают украинские власти тем, что ей угрожает "международный трибунал за военные преступления".
Предыстория:
- Колонна автобусов выехала из Запорожья в 11 утра в субботу 19 марта, однако российские военные остановили ее за 3 км до оккупированного Бердянска, перед селом Азовское. 20 марта оккупанты пропустили автобусы в Бердянск, где началась посадка людей, пешком сумевших дойти из Мариуполя в соседний город.
- 19 марта российская авиация сбросила бомбу на школу искусств в Левобережном районе Мариуполя, где скрывалось около 400 женщин, детей и стариков. Здание разрушено до основания, а люди оказались под завалами.
- Днем 20 марта четыре боевых корабля русского флота обстреляли Мариуполь с моря.
- Украинским властям стало известно о фактах насильственного вывоза жителей Мариуполя на российскую территорию, где их лишали украинских паспортов.