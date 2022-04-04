Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский о статье РИА Новости: Одно из доказательств для будущего трибунала

Катерина ТищенкоПонедельник, 4 апреля 2022, 22:45
Зеленский о статье РИА Новости: Одно из доказательств для будущего трибунала
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявляет, что статья на сайте государственного российского агентства РИА Новости, в которой обосновывается геноцид украинцев, будет одним из доказательств будущего трибунала.

Источник: Зеленский в обращении к парламенту Румынии

Прямая речь: "В тот же день, 3 апреля, когда мир ужаснулся, увидев тела убитых в Буче, на сайте российского государственного агентства РИА Новости была опубликована статья с обоснованием геноцида украинцев. Ее название довольно красноречиво: "Что Россия должна сделать с Украиной". И это не просто текст. Это одно из доказательств для будущего трибунала против российских военных преступников".

Реклама:

Детали: Президент отметил, что в этой статье описывается "четкий и просчитанный порядок уничтожения всего, что делает украинцев украинцами, и самих наших людей – тех, кого не удастся сломать и покорить". Также там сказано, что нужно провести "деукраинизацию" и "деевропеизацию" Украины.

"Сказано, что даже название нашего государства нужно стереть. Фактически сказано, что гибель максимального числа наших людей в войне только приветствуется", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что на сайте государственного информационного агентства России в условиях открытой государственной цензуры может быть опубликовано только то, что соответствует официальной идеологической позиции.

ВИДЕО ДНЯ

"То есть я хочу, чтобы вы меня поняли: они даже не прячутся. Они откровенно говорят о целях вторжения на территорию Украины. Если бы наша армия не выстояла, если бы наш народ не поднялся на защиту нашего государства, они сделали бы то, что сделали в Буче, но на всей территории Украины", - сказал президент.

Что предшествовало: На главном прокремлевском пропагандистском сайти "РИА Новости" вышла статья о том, что им хочется сделать с Украиной. Среди прочего оккупанты хотят "перевоспитать" украинской народ, устроить жесткую цензуру в политике, культуре и образовании.

Автор этой статьи – Тимофей Сергейцев, известный как автор плаката о трех сортах украинцев.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что данная статья является официальным признанием РФ призывов к массовому убийству украинцев и подпадает под юрисдикцию международных судов.

Темы: ЗеленскийРосcияСМИвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Все новости...
Зеленский
Тысячи человек выехали за границу с помощью взяток, чиновники будут отвечать − Зеленский
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Последние новости
17:34
Верховный суд Мичигана отказался исключать Трампа из выборов президента США
17:18
Украинцы ухудшили оценку экономической ситуации в стране – опрос
17:09
Эрдоган говорит, что премьер Израиля ничем не отличается от Гитлера
17:01
В Лас-Вегасе прогнозируют рекордное количество свадеб перед Новым годом: все через дату
16:48
Зеленский поблагодарил работников оборонки: Собственного оружия стало втрое больше
16:45
Украина в декабре получила 5 миллиардов финансовой помощи - Минфин
16:39
инфографикаПосле начала большой войны украинцы стали больше верить, что страна на правильном пути
16:23
NYT подала в суд на Microsoft и OpenAI: обвиняет в нарушении авторских прав
16:16
Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко
16:13
ИТ-Армия остановила работу одной из крупнейших ERP-систем в РФ
Все новости...
Реклама: