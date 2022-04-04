Зеленский о статье РИА Новости: Одно из доказательств для будущего трибунала

Президент Владимир Зеленский заявляет, что статья на сайте государственного российского агентства РИА Новости, в которой обосновывается геноцид украинцев, будет одним из доказательств будущего трибунала.

Источник: Зеленский в обращении к парламенту Румынии

Прямая речь: "В тот же день, 3 апреля, когда мир ужаснулся, увидев тела убитых в Буче, на сайте российского государственного агентства РИА Новости была опубликована статья с обоснованием геноцида украинцев. Ее название довольно красноречиво: "Что Россия должна сделать с Украиной". И это не просто текст. Это одно из доказательств для будущего трибунала против российских военных преступников".

Детали: Президент отметил, что в этой статье описывается "четкий и просчитанный порядок уничтожения всего, что делает украинцев украинцами, и самих наших людей – тех, кого не удастся сломать и покорить". Также там сказано, что нужно провести "деукраинизацию" и "деевропеизацию" Украины.

"Сказано, что даже название нашего государства нужно стереть. Фактически сказано, что гибель максимального числа наших людей в войне только приветствуется", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что на сайте государственного информационного агентства России в условиях открытой государственной цензуры может быть опубликовано только то, что соответствует официальной идеологической позиции.

"То есть я хочу, чтобы вы меня поняли: они даже не прячутся. Они откровенно говорят о целях вторжения на территорию Украины. Если бы наша армия не выстояла, если бы наш народ не поднялся на защиту нашего государства, они сделали бы то, что сделали в Буче, но на всей территории Украины", - сказал президент.

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Что предшествовало: На главном прокремлевском пропагандистском сайти "РИА Новости" вышла статья о том, что им хочется сделать с Украиной. Среди прочего оккупанты хотят "перевоспитать" украинской народ, устроить жесткую цензуру в политике, культуре и образовании.

Автор этой статьи – Тимофей Сергейцев, известный как автор плаката о трех сортах украинцев.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что данная статья является официальным признанием РФ призывов к массовому убийству украинцев и подпадает под юрисдикцию международных судов.