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В Киевской области уже зафиксировали 1200 военных преступлений РФ

Понедельник, 4 апреля 2022, 23:12

В Киевской области зафиксировано 1200 военных преступлений РФ.

Источник: МВД в Telegram со ссылкой на министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского.

Детали: Нацполиция документирует все совершенные военные преступления, опрашивает местных и собирает доказательства.

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Если человек погиб, проводится эксгумация тела, все необходимые экспертизы, чтобы получить доказательства и связь с лицом, совершившим преступление. Дальше через ДНК будет устанавливаться причастность. Ответственность понесет не только преступник, но его командир.

Прямая речь Монастырского: "Насилие, совершенное оккупантом во время военного времени, квалифицируется как военное преступление. У него нет срока давности, виновник будет нести ответственность. Он объявляется в розыск и в любой стране, где он будет находиться, может быть задержан и передан украинскому правосудию.(...)

За все время войны задержано более 600 диверсантов. Больше всего военных преступлений зафиксировано в Киевской области, их сейчас 1200".

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Детали: Недавно Нацгвардия во время проведения разведки обнаружила книгу штатно-должностного учета, поименный список личного состава, боевой и численный расчет. Это позволит полностью идентифицировать находившихся в городах и позволит ускорить поиск военных преступников.

Темы: РосcияМВДКиевская областьвойна
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