Зеленский – пропагандистам РФ: Финал вашей жизни будет в лучшем случае за решеткой

Президент Владимир Зеленский предупреждает российских пропагандистов, оправдывающих зверства РФ против Украины, что финал их жизни, в лучшем случае, будет за решеткой.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Каждый нормальный человек в мире понимает, кто принес войну и массовые смерти на украинскую землю. Есть множество доказательств того, что именно российские военные уничтожают мирные города, похищают, пытают, убивают мирных людей.

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Поэтому российским пропагандистам и их руководителям сейчас может удаться только одно – наработать на приговор будущего трибунала. Который будет, будет подобен приговору Юлиусу Штрайхеру, одному из идеологов нацизма, главному редактору еженедельника "Der Stürmer". Он был казнен за антисемитскую пропаганду и призывы к геноциду.

В наше время уже не казнят. Но всем скабеевым, вечерним мудозвонам, простите, фронтовым лжецам и их руководителям в Москве стоит запомнить: финал вашей жизни будет за решеткой. В лучшем случае".

Что предшествовало: На главном прокремлевском пропагандистском сайти "РИА Новости" вышла статья о том, что им хочется сделать с Украиной. Среди прочего оккупанты хотят "перевоспитать" украинской народ, устроить жесткую цензуру в политике, культуре и образовании.

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Зеленский заявлял, что статья на сайте РИА Новости, в которой обосновывается геноцид украинцев, будет одним из доказательств для будущего трибунала.