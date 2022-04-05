Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский – пропагандистам РФ: Финал вашей жизни будет в лучшем случае за решеткой

Катерина ТищенкоВторник, 5 апреля 2022, 00:20
Зеленский – пропагандистам РФ: Финал вашей жизни будет в лучшем случае за решеткой
Владимир Зеленский в Буче 4 апреля, фото Дмитрия Ларина, УП

Президент Владимир Зеленский предупреждает российских пропагандистов, оправдывающих зверства РФ против Украины, что финал их жизни, в лучшем случае, будет за решеткой.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Каждый нормальный человек в мире понимает, кто принес войну и массовые смерти на украинскую землю. Есть множество доказательств того, что именно российские военные уничтожают мирные города, похищают, пытают, убивают мирных людей.

Реклама:

Поэтому российским пропагандистам и их руководителям сейчас может удаться только одно – наработать на приговор будущего трибунала. Который будет, будет подобен приговору Юлиусу Штрайхеру, одному из идеологов нацизма, главному редактору еженедельника "Der Stürmer". Он был казнен за антисемитскую пропаганду и призывы к геноциду.

В наше время уже не казнят. Но всем скабеевым, вечерним мудозвонам, простите, фронтовым лжецам и их руководителям в Москве стоит запомнить: финал вашей жизни будет за решеткой. В лучшем случае".

Что предшествовало: На главном прокремлевском пропагандистском сайти "РИА Новости" вышла статья о том, что им хочется сделать с Украиной. Среди прочего оккупанты хотят "перевоспитать" украинской народ, устроить жесткую цензуру в политике, культуре и образовании.

ВИДЕО ДНЯ

Зеленский заявлял, что статья на сайте РИА Новости, в которой обосновывается геноцид украинцев, будет одним из доказательств для будущего трибунала.

Темы: ЗеленскийРосcияпропаганда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Все новости...
Зеленский
Франция будет тренировать украинских пилотов – Зеленский
Зеленский призвал Раду принять законопроекты для открытия переговоров с ЕС
Зеленский объявил о решении заменить Резникова на Умерова: Нужны новые подходы
Последние новости
17:34
Верховный суд Мичигана отказался исключать Трампа из выборов президента США
17:18
Украинцы ухудшили оценку экономической ситуации в стране – опрос
17:09
Эрдоган говорит, что премьер Израиля ничем не отличается от Гитлера
17:01
В Лас-Вегасе прогнозируют рекордное количество свадеб перед Новым годом: все через дату
16:48
Зеленский поблагодарил работников оборонки: Собственного оружия стало втрое больше
16:45
Украина в декабре получила 5 миллиардов финансовой помощи - Минфин
16:39
инфографикаПосле начала большой войны украинцы стали больше верить, что страна на правильном пути
16:23
NYT подала в суд на Microsoft и OpenAI: обвиняет в нарушении авторских прав
16:16
Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко
16:13
ИТ-Армия остановила работу одной из крупнейших ERP-систем в РФ
Все новости...
Реклама: