Войска РФ имеют частичный успех в двух-трех населенных пунктах – сводка Генштаба

На 41-е сутки войны ближайшей целью российских войск является захват Донецкой и Луганской областей, враг продвинулся в направлении Славянска, блокирует Харьков и восстанавливает мост в Изюме, стремится взять под контроль Александровку в Николаевской, Мариуполь в Донецкой, Попасную и Рубежное в Луганской областях.

Источник: оперативная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 06:00 вторника 5 апреля

Дословно: "Враг осуществляет перегруппировку войск и сосредотачивает усилия на подготовке наступательной операции на востоке нашего государства. Цель – установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей. Противник пытается улучшить положение подразделений в Таврическом и Южнобужском операционных районах.

Продолжается перемещение выведенных из Полесья и Сиверщины подразделений в новые районы оперативного назначения. Завершена передислокация войск Центрального военного округа с территории Украины.

Определенные подразделения из состава вышеупомянутых после завершения восстановления боеспособности будут перемещены в район населенного пункта Валуйки и включены в состав наступательных группировок войск".

Детали: Отмечается движение колонн вооружения и военной техники по территории Беларуси в направлении железнодорожных станций Гомель, Ельск и Мозырь для загрузки на железнодорожные эшелоны. Значительная часть самолетов и вертолетов воздушно-космических сил вооруженных сил РФ была перебазирована с аэродромов Беларуси на территорию России.

Силами отдельных подразделений из состава 6-й и 20-й общевойсковой армии, 1-й танковой армии, Балтийского и Северного флотов враг сосредоточил основные усилия на подготовке к возобновлению наступательных действий, а также попытке окружения группировки Объединенных сил. Противник осуществляет пополнение запасов продовольствия, горюче-смазочных материалов и боеприпасов.

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Российские оккупанты продолжают блокировать Харьков, постоянными артиллерийскими обстрелами и дальше уничтожают жилые кварталы и инфраструктуру города.

В направлении Славянска (Донецкая область) враг пытается возобновлять наступательные действия. В направлении города Барвенково имеет частичный успех, продвинулся на 7 км, взял под контроль село Бражковка (Харьковская область). Также, силами до батальонной тактической группы 1-го танкового полка наступал в направлении на село Сулиговка, успеха не имел.

Для улучшения движения войск на направлении и обеспечения переправы через реку Северский Донец проводит работы по восстановлению моста в Изюме.

На Донецком и Луганском направлениях определенным составом сил оккупанты основные усилия сосредотачивают на взятии под контроль районов городов Попасная и Рубежное (Луганщина), установлении полного контроля над Мариуполем, а также подготовке наступательных действий в районе населенного пункта Золотая Нива (Донеччина).

В районах населенных пунктов Боровское, Новолуганское, Сладкое, Марьинка, Золотая Нива враг продолжал артиллерийские обстрелы позиций подразделений ВСУ и гражданской инфраструктуры.

Вблизи населенных пунктов Новотошковское, Нижнее, Попасное, Калиновое, Степное, Рубежное, Троицкое, Новобахмутовка, Новоселовка вторая противник проводил штурмовые действия, успеха не имел.

Российские захватчики наносили массированные артиллерийские и авиационные удары по городу Мариуполю.

На Южнобужском направлении оккупационные войска проводят штурмовые действия при поддержке артиллерии с целью взятия под контроль населенного пункта Александровка, имеют частичный успех. В районе населенных пунктов Любино, Мирное, Копани Николаевской области оккупанты обстреливали из артиллерии позиции ВСУ.

Российские войска обстреляли Николаев запрещенными Женевской конвенцией кассетными боеприпасами. Под вражеский огонь попали гражданские кварталы и медицинские учреждения, в том числе – детская больница. Есть погибшие и раненые, в том числе и дети.

Дословно: "Оккупационные войска продолжают нести потери. Есть большие проблемы с комплектованием боевых подразделений и подразделений обеспечения.

Личный состав противника деморализован, что привело к увеличению количества случаев дезертирства и отказам военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации участвовать в войне на территории Украины".