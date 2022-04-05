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Детей в российских школах зомбируют о пользе санкций

Роман ПетренкоВторник, 5 апреля 2022, 10:23

Российские школы получили новые рекомендации о проведении особых уроков на фоне "специальной военной операции" в Украине, теперь детей решили зомбировать на тему "Антироссийские санкции и их влияние на отечественную экономику".

Источник: "Коммерсантъ"

Детали: В методичке это "влияние" представлено скорее положительным — школьникам расскажут про рост доли российской продукции в нескольких сферах.

В начале урока учитель должен привести цитату президента Владимира Путина о том, что "на Россию оказывается беспрецедентное внешнее давление".

Только после этого педагог должен рассказать, что такое санкции: "Ограничения, призванные "наказать" какую-либо страну за ее действия". Здесь же нужно уточнить, какие "действия" имеются в виду — "проводимая Россией специальная военная операция в Украине, вызванная необходимостью защитить население Донбасса".

Еще в методичке содержится ссылка на ролик о пользе импортозамещения.

В конце школьники должны заполнить анкету "обратной связи". Им придется ответить на вопросы: "Справедливы ли санкции в отношении России?", "Приведут ли санкции к укреплению экономики России?", "Кто понесет большие экономические потери?"

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На последний вопрос предлагается три варианта ответов: Россия, страны НАТО, все страны мира.

Напомним: 4 апреля на главном прокремлевском пропагандистском сайти "РИА Новости" вышла статья о том, что им хочется сделать с Украиной. Среди прочего оккупанты хотят перевоспитать украинской народ, устроить жесткую цензуру в политике, культуре и образовании.

Темы: Росcияпропагандавойнасанкции
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