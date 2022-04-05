Жители Киева начали возвращаться домой, власть говорит – стоит подождать

Пробки на въезде в Киев 4 апреля. Скриншот из видео BBC

В Киев начали возвращаться жители, ранее покинувшие город, количество желающих вернуться домой возросло после того, как Киевскую область освободили от оккупантов. В то же время власти советуют не спешить ехать в столицу.

Источник: ВВС, Украинская правда

Детали: По данным издания, еще до оглашения полного вывода российских войск за пределы области, на въезд в столицу начали образовываться километровые пробки.

Люди говорят, что соскучились по дому, возвращаются, потому что "стало тише и пора работать", кто-то едет на несколько дней "увидеть мужа и кошек-собак", а кто-то возвращается, чтобы "начинать отстраивать город".

Сообщается, что через Киев транзитом едут многочисленные грузовики с продуктами и товарами.

На въезде машины осматривают на блокпостах полицейские, военные, представители терробороны.

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Возвращаются люди из западных областей и поездами. Также в Киев едут те, кто эвакуировался с востока. Некоторые пассажиры рассказали, что пока на востоке стреляют, они планируют побыть у родных в столице.

В то же время киевские власти и патрульные, дежурящие на улицах столицы, просят жителей не спешить с возвращением, по крайней мере, до конца этой недели.

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