Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Жители Киева начали возвращаться домой, власть говорит – стоит подождать

Ирина БалачукВторник, 5 апреля 2022, 12:51
Жители Киева начали возвращаться домой, власть говорит – стоит подождать
Пробки на въезде в Киев 4 апреля. Скриншот из видео BBC

В Киев начали возвращаться жители, ранее покинувшие город, количество желающих вернуться домой возросло после того, как Киевскую область освободили от оккупантов. В то же время власти советуют не спешить ехать в столицу.

Источник: ВВС, Украинская правда

Детали: По данным издания, еще до оглашения полного вывода российских войск за пределы области, на въезд в столицу начали образовываться километровые пробки.

Реклама:

Люди говорят, что соскучились по дому, возвращаются, потому что "стало тише и пора работать", кто-то едет на несколько дней "увидеть мужа и кошек-собак", а кто-то возвращается, чтобы "начинать отстраивать город".

Сообщается, что через Киев транзитом едут многочисленные грузовики с продуктами и товарами.

На въезде машины осматривают на блокпостах полицейские, военные, представители терробороны. 

ВИДЕО ДНЯ

Возвращаются люди из западных областей и поездами. Также в Киев едут те, кто эвакуировался с востока. Некоторые пассажиры рассказали, что пока на востоке стреляют, они планируют побыть у родных в столице. 

В то же время киевские власти и патрульные, дежурящие на улицах столицы, просят жителей не спешить с возвращением, по крайней мере, до конца этой недели.

Предыстория: 

Темы: Киеввойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Все новости...
Киев
В Киеве и области работала ПВО
На подступах к Киеву работала ПВО – КГВА
Последние новости
17:34
Верховный суд Мичигана отказался исключать Трампа из выборов президента США
17:18
Украинцы ухудшили оценку экономической ситуации в стране – опрос
17:09
Эрдоган говорит, что премьер Израиля ничем не отличается от Гитлера
17:01
В Лас-Вегасе прогнозируют рекордное количество свадеб перед Новым годом: все через дату
16:48
Зеленский поблагодарил работников оборонки: Собственного оружия стало втрое больше
16:45
Украина в декабре получила 5 миллиардов финансовой помощи - Минфин
16:39
инфографикаПосле начала большой войны украинцы стали больше верить, что страна на правильном пути
16:23
NYT подала в суд на Microsoft и OpenAI: обвиняет в нарушении авторских прав
16:16
Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко
16:13
ИТ-Армия остановила работу одной из крупнейших ERP-систем в РФ
Все новости...
Реклама: