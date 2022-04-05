Ким обнародовал видео, как российский снаряд попал по детской больнице

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким обнародовал видеозапись с камер наблюдения, на которых видно попадание российского снаряда во двор детской больницы облцентра.

Источник: telegram-канал Виталия Кима

Детали: На видео видно, как снаряд российских оккупантов попадает прямо рядом с припаркованными каретами скорой помощи.

Что было раньше: Днем 4 апреля российские оккупанты обстреляли Николаев кассетными снарядами. Среди 10 погибших один ребенок, а еще 61 человек получил ранение.