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Ким обнародовал видео, как российский снаряд попал по детской больнице

Денис КарловскийВторник, 5 апреля 2022, 15:13
разорванный кассетный снаряд российских оккупнатов. фото иллюстративное: getty images

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким обнародовал видеозапись с камер наблюдения, на которых видно попадание российского снаряда во двор детской больницы облцентра.

Источник: telegram-канал Виталия Кима

Детали: На видео видно, как снаряд российских оккупантов попадает прямо рядом с припаркованными каретами скорой помощи.

Что было раньше: Днем 4 апреля российские оккупанты обстреляли Николаев кассетными снарядами. Среди 10 погибших один ребенок, а еще 61 человек получил ранение.

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Темы: Николаевдетиобстрелздравоохранение
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