Ким обнародовал видео, как российский снаряд попал по детской больнице
Вторник, 5 апреля 2022, 15:13
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким обнародовал видеозапись с камер наблюдения, на которых видно попадание российского снаряда во двор детской больницы облцентра.
Источник: telegram-канал Виталия Кима
Детали: На видео видно, как снаряд российских оккупантов попадает прямо рядом с припаркованными каретами скорой помощи.
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Что было раньше: Днем 4 апреля российские оккупанты обстреляли Николаев кассетными снарядами. Среди 10 погибших один ребенок, а еще 61 человек получил ранение.