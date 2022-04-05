Донецкая область: пограничники сбили с автоматов вражеский беспилотник
Вторник, 5 апреля 2022, 17:55
Украинские пограничники стрельбой из автоматов сбили российский БПЛА.
Источник: пресс-служба Государственной пограничной службы
Дословно: "Сегодня в Донецкой области военнослужащие Краматорского отряда сбили российский БПЛА.
Вражеский беспилотник производил воздушную разведку".
Предыстория:
- Согласно данным украинского Генерального штаба, российские войска продвинулись с Харьковской области в направлении Славянска, а также ведут усиленное наступление в районе Северодонецка, Рубежного и Попасной в Луганской области. Целью российских оккупантов является полный захват Донецкой и Луганской областей.
- Днем 5 апреля российские захватчики повредили из артиллерии цистерны на фенольном заводе Донецкой области.