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Донецкая область: пограничники сбили с автоматов вражеский беспилотник

Денис КарловскийВторник, 5 апреля 2022, 17:55
сбитый российский бпла в донецкой области. фото: getty images

Украинские пограничники стрельбой из автоматов сбили российский БПЛА.

Источник: пресс-служба Государственной пограничной службы

Дословно: "Сегодня в Донецкой области военнослужащие Краматорского отряда сбили российский БПЛА.

Вражеский беспилотник производил воздушную разведку".

 
фото: пресс-cлужба Гпсу
 
фото: пресс-Cлужба Uпсу

Предыстория:

  • Согласно данным украинского Генерального штаба, российские войска продвинулись с Харьковской области в направлении Славянска, а также ведут усиленное наступление в районе Северодонецка, Рубежного и Попасной в Луганской области. Целью российских оккупантов является полный захват Донецкой и Луганской областей.
  • Днем 5 апреля российские захватчики повредили из артиллерии цистерны на фенольном заводе Донецкой области.

Темы: Донецкая областьПограничная службаДонбассвойна
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