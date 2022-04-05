Зеленский предложил Совбезу ООН обсудить в Киеве после войны реформу миропорядка

Президент Владимир Зеленский, выступая в Совбезе ООН, предложил провести международную конференцию в Киеве по реформированию международного права и международного миропорядка.

Источник: онлайн-выступление Зеленского в Совбезе ООН

Прямая речь Зеленского: "Но главное, что сегодня самое время трансформировать систему, стержнем которой является ООН. Чтобы сделать это, предлагаем созвать глобальную конференцию. И мы просим сделать это уже в мирном Киеве – для того чтобы определиться.

Как будем реформировать мировую систему безопасности. Как реально гарантировать незыблемость общепризнанных границ и целостность стран. Как будем утверждать верховенство международного права.

Сейчас совершенно очевидно, что цели, которые закладывались в Сан-Франциско в 1945 году при создании глобальной международной организации безопасности, – не достигнуты. И достичь их без реформ невозможно.

Следовательно, мы должны сделать все, что от нас с вами зависит, чтобы передать следующим поколениям действенную ООН с возможностью превентивно реагировать на вызовы безопасности, а значит и гарантировать мир.

Предотвращать агрессию и принуждать агрессоров к миру. Иметь решительность и возможность наказывать, если принципы мира нарушаются.

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Исключений, привилегий быть больше не может. Все должны быть равными. Все участники международніх отношений. Независимо от экономической силы, географической площади и индивидуальных амбиций".

Детали: Зеленский также вспомнил, как украинские военные, несмотря на значительную опасность, эвакуировали около 1000 граждан из Кабула в августе 2021 года. Он подчеркнул, что украинцы пришли на помощь и спасли от опасности людей разных национальностей и разной веры.

Но в то время, когда Украина нуждается в соответствующей помощи, ООН не сумела остановить преступную агрессию РФ.

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