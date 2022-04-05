Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Украине расследуют 5 тысяч военных преступлений РФ – Венедиктова

Алена МазуренкоВторник, 5 апреля 2022, 22:39
В Украине расследуют 5 тысяч военных преступлений РФ – Венедиктова

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что в Украине расследуется около пяти тысяч военных преступлений России.

Источник: генпрокурор Ирина Венедиктова

Прямая речь: "Мы должны понимать, что даже в такой жестокой ситуации военные преступления – это первое звено градации. Дальше идут преступления против человечности, геноцид. Все эти преступления мы расследуем, чтобы привлечь к ответственности всех, кто развязал эту войну, чтобы уничтожить украинцев".

Реклама:

Детали: Генпрокурор отметила, что расследование военных преступлений - задача номер один для всей правоохранительной системы Украины.

Венедиктова сообщила, что в настоящее время около пяти тысяч преступлений с квалификацией – военные преступления.

Почти две тысячи – причастны к военным преступлениям. Все уголовные производства разные по своему объему и количеству эпизодов.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ВенедиктоваРосcиявойнаОфис генпрокурора
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Все новости...
Венедиктова
Как не стоит увольнять чиновников во время войны
Зеленский назначил Венедиктову послом в Лихтенштейне по совместительству
Зеленский отправил экс-генпрокурора Венедиктову послом в Швейцарию
Последние новости
17:52
Депутаты предлагают ввести в Украине День благодарения Богу
17:51
Судоходный гигант Hapag-Lloyd решил обходить Красное море на фоне атак йеменских хуситов
17:51
Почти 300 человек погибли от мин с начала большой войны — ГСЧС
17:42
По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится
17:34
Верховный суд Мичигана отказался исключать Трампа из выборов президента США
17:18
Украинцы ухудшили оценку экономической ситуации в стране – опрос
17:09
Эрдоган говорит, что премьер Израиля ничем не отличается от Гитлера
17:01
В Лас-Вегасе прогнозируют рекордное количество свадеб перед Новым годом: все через дату
16:48
Зеленский поблагодарил работников оборонки: Собственного оружия стало втрое больше
16:45
Украина в декабре получила 5 миллиардов финансовой помощи - Минфин
Все новости...
Реклама: