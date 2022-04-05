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В Украине расследуют 5 тысяч военных преступлений РФ – Венедиктова

Мазуренко Алена Вторник, 5 апреля 2022, 22:39

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что в Украине расследуется около пяти тысяч военных преступлений России.

Источник: генпрокурор Ирина Венедиктова

Прямая речь: "Мы должны понимать, что даже в такой жестокой ситуации военные преступления – это первое звено градации. Дальше идут преступления против человечности, геноцид. Все эти преступления мы расследуем, чтобы привлечь к ответственности всех, кто развязал эту войну, чтобы уничтожить украинцев".

Детали: Генпрокурор отметила, что расследование военных преступлений - задача номер один для всей правоохранительной системы Украины.

Венедиктова сообщила, что в настоящее время около пяти тысяч преступлений с квалификацией – военные преступления.

Почти две тысячи – причастны к военным преступлениям. Все уголовные производства разные по своему объему и количеству эпизодов.

Темы: ВенедиктоваРосcиявойнаОфис генпрокурора
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