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Венедиктова: Россияне совершали сексуальное насилие в отношении детей и пожилых людей

Катерина ТищенкоВторник, 5 апреля 2022, 23:29
совещание по расследованию половых преступлений, фото Офиса генпрокурора

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявляет, что российские военные в Украине совершали сексуальное насилие в отношении женщин и мужчин, детей и пожилых людей. Прокуратура вместе с общественными организациями разрабатывает механизм помощи пострадавшим.

Источник: Венедиктова во время координационного совещания с правоохранительными и государственными органами, а также общественным сектором по расследованию половых преступлений, сообщает Офис генпрокурора

Детали: По словам генпрокурора, российские военнослужащие совершали сексуальное насилие в отношении украинских женщин и мужчин, детей и пожилых людей. Правоохранители получают оперативную информацию о фактах такого надругательства, такие сообщения размещают в соцсетях.

Прямая речь Венедиктовой: "Но об этом молчат жертвы. Это их выбор. И это понятно: страх, боль, отчаяние, тотальное недоверие ко всем.

Нарабатываем действенный алгоритм, чтобы помочь жертвам и физически, и морально, и юридически. В этом очень помогут общественные организации, потому что именно им, как показывает практика по противодействию домашнему насилию, доверяются потерпевшие. И здесь мы будем в синергии: от них безопасность и терапия, от нас защита прав жертв и наказание виновных".

Больше деталей: Участники совещания согласились с необходимостью применения международных протоколов расследования таких военных преступлений, а также необходимостью проводить экспертизу всех убитых женщин на предмет возможных изнасилований.

Кроме того, речь шла о необходимости избежать повторной травматизации пострадавших при их работе с медиками, следователями, прокурорами, журналистами.

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"Мы должны распространить понятную инструкцию для жертв, как зафиксировать преступление. Но помним, что там, где нет связи, нам вряд ли оперативно сообщат даже при желании. Там, где нет света, не стоит надеяться, что пострадавшее лицо сможет сфотографировать травмы на телефон", - подчеркнула Венедиктова.

Темы: ВенедиктовавойнаРосcия
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