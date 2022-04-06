Днепропетровщина: ракеты уничтожили нефтебазу, загорелся завод

В Днепропетровской области российские ракеты ночью уничтожили нефтебазу и подожгли завод, пожар тушили до утра.

Источник: глава Днепропетровской ОГА (ОВА) Валентин Резниченко

Прямая речь: "Ночь была тревожная и сложная.

Враг атаковал нашу область с воздуха и попал в нефтебазу и один из заводов. Нефтебаза с горючим уничтожена. На заводе спасатели до сих пор укротят пламя. Там сильный пожар. Горит горючее"

Детали: В 8.15 Резниченко уточнил, что "пожар на заводе только что потушили". Спасатели боролись с пламенем более 8 часов.

К счастью, никто не пострадал.

Этому предшествовало: Поздним вечером 5 апреля в Днепропетровской области слышали взрывы, очевидцы сообщили о взрывах в Новомосковске.

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Вечером 30 марта российская ракета попала в завод в Новомосковске, еще одна – в нефтебазу в Днепре.