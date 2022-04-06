Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Днепропетровщина: ракеты уничтожили нефтебазу, загорелся завод

Елена РощинаСреда, 6 апреля 2022, 08:06
Нефтебаза, иллюстративное фото с сайта setam.net.ua

В Днепропетровской области российские ракеты ночью уничтожили нефтебазу и подожгли завод, пожар тушили до утра.

Источник: глава Днепропетровской ОГА (ОВА) Валентин Резниченко

Прямая речь: "Ночь была тревожная и сложная.

Враг атаковал нашу область с воздуха и попал в нефтебазу и один из заводов. Нефтебаза с горючим уничтожена. На заводе спасатели до сих пор укротят пламя. Там сильный пожар. Горит горючее"

Детали: В 8.15 Резниченко уточнил, что "пожар на заводе только что потушили". Спасатели боролись с пламенем более 8 часов.

К счастью, никто не пострадал.

Этому предшествовало: Поздним вечером 5 апреля в Днепропетровской области слышали взрывы, очевидцы сообщили о взрывах в Новомосковске.

ВИДЕО ДНЯ

Вечером 30 марта российская ракета попала в завод в Новомосковске, еще одна – в нефтебазу в Днепре.

Темы: Днепропетровская областьвойнапожар
Главное сегодня

Кремль сменил командование своими войсками в Украине – BBC

Буча: убийства, изнасилования и пытки над женщинами и детьми. Зверства РФ фиксируют следователи

СМИ: Два белорусских офицера подорвались на российской мине в Гомельской области

ВИДЕОМестный журналист поймал на камеру первые минуты после взрыва ракеты в Краматорске

Евросоюз передал Киеву опросник для получения статуса кандидата

Одессе нанесли ракетный удар, пострадавших нет - ОГА

Все новости...
Днепропетровская область
Регионы: удары по Козятину и Радехову, два "прилета" на Днепропетровщине, обстрелы востока
Во Львовской и Днепропетровской областях новые взрывы
Над Днепропетровской областью сбили 2 вражеские ракеты, над Ровенщиной – еще 2
Последние новости
04:19
Каймановы Острова заморозили более $7 млрд. активов россиян – СМИ
03:40
видеоSpaceX отправила на МКС первых космических туристов
02:58
МВФ согласовал открытие спецсчета для помощи Украине от стран-доноров
02:32
США ограничивают доступ России и Беларуси к иностранным удобрениям
01:55
Британия предоставит Украине дополнительно ПЗРК Starstreak и другое оружие
01:45
ВСУ разбили 20% вражеской армии, Россия готовит атаку на Донбасс – Пентагон
01:34
Полусанкции от ЕС и банковский вопрос: экономические итоги
01:15
фотоВ ОП показали, как строят мост под Ирпенем
01:01
Германия может до конца года избавиться от российской нефти – Шольц
00:48
Сутки оккупанты удерживают 8 эвакуационных автобусов в Мелитополе
Все новости...