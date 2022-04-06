В Крыму лишили всех званий и наград Усика и Кравчука

Так называемый глава оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов объявил о начале процедуры лишения наград и званий "украинских деятелей, запятнавших себя антироссийской деятельностью".

Источник: Аксенов в Telegram

Прямая речь Аксенова: "Приняли решение лишить всех званий и регалий, орденов, званий почетных граждан городов и районов всех деятелей Украины, которые запятнали себя в части проведения специальной военной операции по отношению к России, к русским, русскоязычным гражданам Украины.

Среди них боксер Усик, который почетным гражданином Симферополя является. Сейчас будет поручение главе администрации Симферополя лишить его этого статуса. Уверен, что все без исключения поддержат.

Бывший президент Украины Кравчук, Куницын (бывший премьер-министр Крыма) и вся эта шваль, которая активно пиарится на украинских каналах.

Они не достойны носить звания и награды Республики Крым".

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