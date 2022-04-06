Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Крыму лишили всех званий и наград Усика и Кравчука

Роман ПетренкоСреда, 6 апреля 2022, 12:05
аЛЕКСАНДР УСИК. ФОТО: GETTY IMAGES

Так называемый глава оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов объявил о начале процедуры лишения наград и званий "украинских деятелей, запятнавших себя антироссийской деятельностью".

Источник: Аксенов в Telegram

Прямая речь Аксенова: "Приняли решение лишить всех званий и регалий, орденов, званий почетных граждан городов и районов всех деятелей Украины, которые запятнали себя в части проведения специальной военной операции по отношению к России, к русским, русскоязычным гражданам Украины.

Среди них боксер Усик, который почетным гражданином Симферополя является. Сейчас будет поручение главе администрации Симферополя лишить его этого статуса. Уверен, что все без исключения поддержат.

Бывший президент Украины Кравчук, Куницын (бывший премьер-министр Крыма) и вся эта шваль, которая активно пиарится на украинских каналах.

Они не достойны носить звания и награды Республики Крым".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Усик в начале российского вторжения назвал украинский народ "самым могучим в мире". 9 марта дом боксера в Ворзеле получил повреждения в результате обстрелов российских оккупантов.
  • Раньше Усик считал "неоднозначной" войну с Россией.  Усик заявлял, что Крым – божий, и его возвращение в Украину зависит от народа и Бога.

Темы: КрымУсикРосcияоккупация
Главное сегодня

Данилов опроверг слова, что россияне готовили ядерный удар по Киеву

Песков заявил, что у России есть значительные потери в войне с Украиной

фотоСамолет Медведчука уже работает на защиту Украины – Данилов

Россию выгнали из Совета ООН по правам человека

Российские войска пытаются наступать на нескольких направлениях – сводка Генштаба

видеоПолиция арестовала имущество компании жены Медведчука

Все новости...
Крым
Имущество мелитопольских магазинов, разграбленное оккупантами, нашлось в Крыму и Чечне
Откат россиян к границам 24 февраля будет победой на сегодня – Зеленский
Российские военные выпускают жителей Мелитополя только в Крым – мэр
Последние новости
22:29
Всех мужчин, которые незаконно пересекли границу, будут ловить на обратном пути – Данилов
22:28
ЕС утвердил новые санкции против РФ: угольное эмбарго и транспортная блокада
22:15
Гумкоридоры: эвакуировано более 4600 человек, в Мелитополь едут автобусы
22:07
США в шаге от полного энергетического эмбарго против России
22:05
Война в Украине. 43 день ОНЛАЙН
22:02
Песков верит, что его начальника на трибунале не будет
22:00
Украина будет принудительно изымать российские корабли в Измаиле
21:58
В Молдове ввели штрафы за георгиевскую ленту и символы войны Z и V
21:44
В Украине зарегистрировано более 500 тысяч переселенцев
21:39
Арахамия посоветовался с военными в Черниговской области касательно компромиссов с РФ
Все новости...