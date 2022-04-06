У Путина нашли "объяснение" отводу войск из Киевщины

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал отвод российских оккупационных войск из Киевской области "жестом доброй воли".

Источник: российское пропагандистское РИА "Новости"

Детали: По словам Пескова, такой шаг необходим для создания условий для переговоров.

"Российские власти могут принять серьезные решения во время переговоров, поэтому президент страны Владимир Путин дал приказ войскам уйти из региона", заявил пресс-секретарь главы страны-агрессора.

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