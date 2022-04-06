У Путина нашли "объяснение" отводу войск из Киевщины
Среда, 6 апреля 2022, 12:10
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал отвод российских оккупационных войск из Киевской области "жестом доброй воли".
Источник: российское пропагандистское РИА "Новости"
Детали: По словам Пескова, такой шаг необходим для создания условий для переговоров.
"Российские власти могут принять серьезные решения во время переговоров, поэтому президент страны Владимир Путин дал приказ войскам уйти из региона", заявил пресс-секретарь главы страны-агрессора.
Предыстория:
- Сразу после завершения раунда переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле 29 марта глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что российская армия "кардинально сократит" наступление на черниговском и киевском направлениях.
- Мединский пояснил, что деэскалация боевых действий российскими войсками на киевском и черниговском направлениях не означает прекращения огня.
- Украинское военное руководство прогнозирует, что Россия будет перебрасывать силы и сконцентрирует наступление на восточном и южном направлениях.