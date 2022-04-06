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У Путина нашли "объяснение" отводу войск из Киевщины

Валентина РоманенкоСреда, 6 апреля 2022, 12:10
У Путина нашли объяснение отводу войск из Киевщины
Дмитро Пєсков. фото ТАСС

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал отвод российских оккупационных войск из Киевской области "жестом доброй воли".

Источник: российское пропагандистское РИА "Новости"

Детали: По словам Пескова, такой шаг необходим для создания условий для переговоров.

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"Российские власти могут принять серьезные решения во время переговоров, поэтому президент страны Владимир Путин дал приказ войскам уйти из региона", заявил пресс-секретарь главы страны-агрессора.

Предыстория:

  • Сразу после завершения раунда переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле 29 марта глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что российская армия "кардинально сократит" наступление на черниговском и киевском направлениях.
  • Мединский пояснил, что деэскалация боевых действий российскими войсками на киевском и черниговском направлениях не означает прекращения огня.
  • Украинское военное руководство прогнозирует, что Россия будет перебрасывать силы и сконцентрирует наступление на восточном и южном направлениях.

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Темы: войнаРосcия
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