У Путина нашли "объяснение" отводу войск из Киевщины

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал отвод российских оккупационных войск из Киевской области "жестом доброй воли".

Источник: российское пропагандистское РИА "Новости"

Детали: По словам Пескова, такой шаг необходим для создания условий для переговоров.

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"Российские власти могут принять серьезные решения во время переговоров, поэтому президент страны Владимир Путин дал приказ войскам уйти из региона", заявил пресс-секретарь главы страны-агрессора.

Предыстория:

Сразу после завершения раунда переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле 29 марта глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что российская армия "кардинально сократит" наступление на черниговском и киевском направлениях.

Мединский пояснил, что деэскалация боевых действий российскими войсками на киевском и черниговском направлениях не означает прекращения огня.

Украинское военное руководство прогнозирует, что Россия будет перебрасывать силы и сконцентрирует наступление на восточном и южном направлениях.