Украинская делегация рассказала детали желаемого договора о гарантиях безопасности

Украина хочет получить такие гарантии безопасности от стран-подписантов, которые будут жестче, чем 5 статья НАТО.

Источник: глава украинской делегации Давид Арахамия на брифинге после переговоров с РФ

Прямая речь Арахамии: "Тема безопасности в Европе дала большую трещину, она не работает.

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Мы вышли с официальным предложением. Сразу говорю, мы ничего не подписывали, мы просто доносим нашу позицию как переговорщики в Россию

О новой системе гарантий безопасности для Украины. Мы настаиваем, чтобы это был договор, который будут подписывать все гарантии безопасности, будут ратифицировать (парламенты стран – ред.), чтобы не повторять ошибку, как в Будапештском меморандуме, что это оказалась просто бумажка.

Хотим, чтобы это был работающий международный механизм с конкретными гарантиями безопасности для Украины, где страны-гаранты будут действовать по аналогу 5 статьи НАТО, но даже жестче, потому что есть механизм мотивации. Мы говорим – в течение трех дней должны проводиться консультации, это может быть агрессия, гибридная война, замаскированная война под любой формат.

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После этого страны-гаранты должны предоставить нам военную помощь вооруженными силами, вооружением, закрытым небом – всего того, что нам сейчас так необходимо и мы не можем получить.

Таково наше предложение. Кого мы видим среди гарантов – страны Совбеза ООН (Британия, Китай, Россия, США, Франция, Турция, Германия, Канада, Италия, Польша, Израиль).

Мы предлагаем свободное присоединение к договору гарантий: если другие страны хотят присоединиться, мы дадим им такое юридическое право.

Конечно, у нас неурегулированные вопросы с ОРДЛО и Крымом, поэтому гарантии временно не будут работать на эти территории. Некоторые страны уже дали предварительное согласование, но мы ждем официальных сообщений.

Это та система, на которой мы хотим построить новое будущее Украины с точки зрения безопасности.

Также эти гаранты должны помогать вступать Украине в ЕС.

Напомним: Украина сможет подписать международный договор о гарантиях безопасности только после проведения общенационального референдума по этому вопросу.