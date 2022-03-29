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Деэскалация возле Киева и Чернигова не означает прекращения огня – Мединский

Денис КарловскийВторник, 29 марта 2022, 19:04
Деэскалация возле Киева и Чернигова не означает прекращения огня – Мединский

Глава российской делегации Владимир Мединский пояснил, что деэскалация боевых действий российскими войсками на киевском и черниговском направлениях не означает прекращения огня.

Источник: российский пропагандистский канал RT с комментарием Мединского

Прямая речь Мединского: "Первый (шаг – ред.) касается постепенной военной деэскалации на двух направлениях: на киевском и черниговском. Это не прекращение огня, но это наше стремление постепенно прийти к деэскалации конфликта хотя бы на этих направлениях.

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Мы понимаем, что в Киеве находятся люди, которым нужно принимать решение, поэтому не хотим подвергать этот город дополнительному риску".

Детали: Мединский добавил, что это следует рассматривать как "первый ответный шаг" на компромиссные предложения украинской стороны. В то же время российская делегация якобы подготовит определенные письменные "корректировки" на предложения украинских переговорщиков.

Он сказал, что российский генштаб даст дополнительные разъяснения по поводу "деэскалации" действий оккупационных войск РФ возле Киева и Чернигова.

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Предыстория:

  • Сразу после завершения раунда переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле 29 марта Мединский заявил, что российская армия "кардинально сократит" наступление на черниговском и киевском направлениях.
  • Очевидцы в районах Беларуси недалеко от украинской границы заметили, что военная техника россиян двигалась от приграничных пунктов дислокации в тыловые районы.
  • В комментарии американским журналистам представители разведывательных ведомств США подтвердили, что россияне отводят часть своих группировок вокруг Киева в сторону Беларуси.
  • Государственный секретарь США Энтони Блинкен отреагировал на результаты переговоров Украины и России 29 марта тезисом, что следует учитывать действия россиян, а не их публичную риторику.

Темы: РосcияКиевЧерниговпереговоры
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