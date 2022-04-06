"Если можете – эвакуируйтесь": власти обратились к жителям двух областей

Вице-премьер-министр Ирина Верещук и военные администрации призвали к эвакуации жителей Донецкой и Луганской областей, пока есть такая возможность.

Источник: Верещук в эфире всеукраинского телемарафона, которую цитирует Минреинтеграции

Прямая речь Верещук: "Надо немедленно принимать решения, если Луганский глава ОГА или Донецкий требуют покинуть и делают все, чтобы прошли эвакуации и мы ежедневно это делаем.

Реклама:

Надо делать, потому что потом люди будут под огнем, их будут расстреливать и ничего не смогут сделать. И мы не сможем помочь им. Потому что прекратить огонь практически невозможно. По своему опыту скажу: особенно Луганская и Донецкая области. Конечно же, часть Харьковской области.

Надо эвакуироваться. Если есть такая возможность. А сейчас еще есть возможность".

Детали: Верещук объяснила, что отвод войск оккупанта из Киевской и Черниговской областей не был жестом доброй воли перед очередным раундом переговоров, как это пытаются подать российские должностные лица. Это был жест стальной воли украинской армии, власти и всего украинского народа.

ВИДЕО ДНЯ

*Сначала в новости указывалось, что также необходима эвакуация из Харьковской области. Однако в Мининтеграции уточнили УП, что упомянули эту область ошибочно. Эвакуация оттуда не нужна.

Напомним: