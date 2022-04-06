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"Если можете – эвакуируйтесь": власти обратились к жителям двух областей

Роман ПетренкоСреда, 6 апреля 2022, 17:40
Если можете – эвакуируйтесь: власти обратились к жителям двух областей
ЭВАКУАЦИЯ. ФОТО С FACEBOOK ПАВЛА КИРИЛЕНКО

Вице-премьер-министр Ирина Верещук и военные администрации призвали к эвакуации жителей Донецкой и Луганской областей, пока есть такая возможность.

Источник: Верещук в эфире всеукраинского телемарафона, которую цитирует Минреинтеграции

Прямая речь Верещук: "Надо немедленно принимать решения, если Луганский глава ОГА или Донецкий требуют покинуть и делают все, чтобы прошли эвакуации и мы ежедневно это делаем.

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Надо делать, потому что потом люди будут под огнем, их будут расстреливать и ничего не смогут сделать. И мы не сможем помочь им. Потому что прекратить огонь практически невозможно. По своему опыту скажу: особенно Луганская и Донецкая области. Конечно же, часть Харьковской области.

Надо эвакуироваться. Если есть такая возможность. А сейчас еще есть возможность".

Детали: Верещук объяснила, что отвод войск оккупанта из Киевской и Черниговской областей не был жестом доброй воли перед очередным раундом переговоров, как это пытаются подать российские должностные лица. Это был жест стальной воли украинской армии, власти и всего украинского народа.

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*Сначала в новости указывалось, что также необходима эвакуация из Харьковской области. Однако в Мининтеграции уточнили УП, что упомянули эту область ошибочно. Эвакуация оттуда не нужна.

Напомним:

  • Российские оккупационные войска готовятся захватить Харьков и атаковать украинские войска в зоне ООС, сообщил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник.
  • Мэр Харькова Игорь Терехов уверил, что город хорошо вооруженный и подготовленный к обороне, а также попросил жителей не паниковать.

Темы: эвакуацияХарьковская областьЛуганская областьДонецкая область
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