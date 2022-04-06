Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Если можете – эвакуируйтесь": власти обратились к жителям двух областей

Роман ПетренкоСреда, 6 апреля 2022, 17:40
ЭВАКУАЦИЯ. ФОТО С FACEBOOK ПАВЛА КИРИЛЕНКО

Вице-премьер-министр Ирина Верещук и военные администрации призвали к эвакуации жителей Донецкой и Луганской областей, пока есть такая возможность.

Источник: Верещук в эфире всеукраинского телемарафона, которую цитирует Минреинтеграции

Прямая речь Верещук: "Надо немедленно принимать решения, если Луганский глава ОГА или Донецкий требуют покинуть и делают все, чтобы прошли эвакуации и мы ежедневно это делаем.

Надо делать, потому что потом люди будут под огнем, их будут расстреливать и ничего не смогут сделать. И мы не сможем помочь им. Потому что прекратить огонь практически невозможно. По своему опыту скажу: особенно Луганская и Донецкая области. Конечно же, часть Харьковской области.

Надо эвакуироваться. Если есть такая возможность. А сейчас еще есть возможность".

Детали: Верещук объяснила, что отвод войск оккупанта из Киевской и Черниговской областей не был жестом доброй воли перед очередным раундом переговоров, как это пытаются подать российские должностные лица. Это был жест стальной воли украинской армии, власти и всего украинского народа.

*Сначала в новости указывалось, что также необходима эвакуация из Харьковской области. Однако в Мининтеграции уточнили УП, что упомянули эту область ошибочно. Эвакуация оттуда не нужна.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

  • Российские оккупационные войска готовятся захватить Харьков и атаковать украинские войска в зоне ООС, сообщил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник.
  • Мэр Харькова Игорь Терехов уверил, что город хорошо вооруженный и подготовленный к обороне, а также попросил жителей не паниковать.

Темы: эвакуацияХарьковская областьЛуганская областьДонецкая область
Главное сегодня

фотоАрестович заявил, что Бурба в Дубае. Тот показал, как защищает Украину

В России разбился военный самолет МиГ-31

фото, видео, обновлено Россияне ударили ракетами по вокзалу в Краматорске: десятки погибших, более сотни раненых

Лукашенко придумал свой список "недружественных стран" – Украины в нем нет

Глава Пентагона: Путин, вероятно, отказался от цели захватить Киев

Оккупанты срочно раздали паспорты РФ 12 тысячам украинцев

Все новости...
ВВС посчитали, что в официальной статистике потерь РФ каждый пятый – офицер
Ким показал видео мести украинских защитников за Николаев
Россияне нанесли ракетный удар Лозовской общине
Везде, где были русские, они расстреливали мирных украинцев – Монастырский
Последние новости
16:19
опросБольшинство украинцев принимают участие в защите страны
16:03
Украина и Россия готовы к переговорам в Турции, несмотря на Бучу – турецкий чиновник
16:02
фотоВ Буче эксгумируют тела убитых российскими оккупантами
16:01
Лавров хочет, чтобы Беларусь была среди стран-гарантов безопасности Украины
15:59
Глава Евросовета после удара по Краматорску: нужно дать Украине больше оружия
15:59
АГУ обнародовала список похищенных оккупантами мэров
15:42
Оккупанты уничтожили архив Чернобыльской АЭС
15:37
Во Львове врачи спасли 4-летнюю девочку, которую час терзала овчарка
15:36
46 стран-членов ЮНЕСКО отказались от заседания в российской Казани
15:25
Bosch пока не планирует полностью сворачивать бизнес в России
Все новости...