Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ОП назвал "медийным хайпом" заявление Орбана о переговорах в Будапеште

Роман КравецСреда, 6 апреля 2022, 16:50

В Офисе президента назвали слова премьера Венгрии Виктора Орбана о том, что президент РФ Владимир Путин дал положительный ответ на его предложение о встрече с лидерами Украины, Франции и Германии в Будапеште – "медийным хайпом".

Источник: советник главы ОПУ, член делегации Украины на переговорах с РФ Михаил Подоляк в комментарии УП

Прямая речь Подоляка: "Сегодня многие делают политические заявления, исходя чисто из своих интересов. Чаще это о политических спекуляциях и желаниях хайпа. Особенно если мы говорим о политических деятелях с очень специфическими политическими взглядами.

Но реальность несколько иная. Имеются официальные каналы. Есть переговорная группа, которая постоянно находится на контакте на уровне подгрупп. Есть, наконец, ключевой международный консультативный формат – на уровне политических советников, которым занимается с нашей стороны Андрей Ермак. Любые реальные предложения идут только по этим каналам. Другое – это медийный хайп".

Предыстория: Ранее Орбан заявил, что Путин в разговоре якобы дал положительный ответ на его предложение о встрече в Будапеште для прекращения огня.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: переговорывойнаПутинВенгрия
Главное сегодня

Байден подписал новые санкции против российской нефти и торговли с РФ и Беларусью

Полтавщина: россияне ударили ракетами по городу-курорту, есть пострадавшие

Регионы: удары по Кировоградской и Полтавской областям, в направлении Изюма и Попасной у РФ без успеха

Вражеские войска перегруппировываются перед наступлением на Харьков – разведка

Кремль сменил командование своими войсками в Украине – BBC

Буча: убийства, изнасилования и пытки над женщинами и детьми. Зверства РФ фиксируют следователи

Все новости...
переговоры
Александр Мартыненко: Вся политическая картинка, которая была до войны, обнулилась. Война – время настоящих лидеров
Зеленский ждет ответов о гарантиях безопасности и исключает "пакетные" соглашения с РФ
Встреча Зеленского и Путина возможна, но после согласования документа – Песков
Последние новости
11:12
В ЮНЕСКО отказались проводить сессию в российской Казани
11:03
После удара по вокзалу вместо Краматорска эвакуации будет с трех других станций
10:42
Харьковщина: россияне пытаются обойти Изюм, но несут большие потери
10:36
В Черноморске прогремел взрыв, людей просят не подходить к окнам
10:06
S&P объявило России "выборочный дефолт" по иностранной валюте
09:56
Киев: возобновила работу станция метро "Берестейская", добавили троллейбусы
09:36
Россия уже потеряла более 19 тысяч своих солдат в войне в Украине
09:26
В Мелитополе российские оккупанты предлагают украинцам вступать в армию РФ
09:22
Байден подписал новые санкции против российской нефти и торговли с РФ и Беларусью
09:15
9 апреля будут работать 10 гумкоридоров
Все новости...