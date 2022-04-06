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ОП назвал "медийным хайпом" заявление Орбана о переговорах в Будапеште

Роман КравецСреда, 6 апреля 2022, 16:50
ОП назвал медийным хайпом заявление Орбана о переговорах в Будапеште

В Офисе президента назвали слова премьера Венгрии Виктора Орбана о том, что президент РФ Владимир Путин дал положительный ответ на его предложение о встрече с лидерами Украины, Франции и Германии в Будапеште – "медийным хайпом".

Источник: советник главы ОПУ, член делегации Украины на переговорах с РФ Михаил Подоляк в комментарии УП

Прямая речь Подоляка: "Сегодня многие делают политические заявления, исходя чисто из своих интересов. Чаще это о политических спекуляциях и желаниях хайпа. Особенно если мы говорим о политических деятелях с очень специфическими политическими взглядами.

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Но реальность несколько иная. Имеются официальные каналы. Есть переговорная группа, которая постоянно находится на контакте на уровне подгрупп. Есть, наконец, ключевой международный консультативный формат – на уровне политических советников, которым занимается с нашей стороны Андрей Ермак. Любые реальные предложения идут только по этим каналам. Другое – это медийный хайп".

Предыстория: Ранее Орбан заявил, что Путин в разговоре якобы дал положительный ответ на его предложение о встрече в Будапеште для прекращения огня.

Темы: переговорывойнаПутинВенгрия
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