ВВС посчитали, что в официальной статистике потерь РФ каждый пятый – офицер
Журналисты BBC посчитали, что каждый пятый убитый в Украине оккупант имеет офицерское звание, согласно официальной статистике военных потерь оккупационных войск РФ в Украине.
Источник: расследование российской службы ВВС
Детали: По состоянию на 25 марта, российское военное командование подтвердило гибель 1351 военнослужащего на войне против Украины. В то же время украинские власти рассчитывают потери россиян на уровне 18 700 военных.
Журналисты исследовали заявления местных СМИ, губернаторов и чиновников, в которых были указаны имя и воинское звание погибшего. По состоянию на 5 апреля, ВВС сумело найти такую информацию о 1083 погибших российских оккупантах.
Из них 217 имеют офицерское звание – от младшего лейтенанта до генерала.
В частности, российская сторона подтвердила гибель генерал-майора русских воздушно-десантных войск Андрея Суховецкого. Хотя у украинских военных есть данные о гибели семерых российских генералов.
Также журналисты нашли официальные подтверждения о гибели 10 полковников, 20 подполковников, 31 майора и 155 младших офицеров.
Эксперты, с которыми пообщались журналисты, объясняют, что прежде всего о погибших офицеров пытаются позаботиться в первую очередь, чем о других погибших. Поэтому к эвакуации тел и похороны привлекают больше внимания и усилий.
Кроме того, российские офицеры обеспечивают тактическое руководство непосредственно, в частности, выполнение тех задач, которые в армиях стран-членов НАТО возлагают на сержантов и капралов.
Поэтому в статистике каждый пятый погибший является офицером, хотя на поле боя ситуация может отличаться.
Журналисты также отметили, что наибольшее количество официально подтвержденных потерь приходится на периферийные регионы РФ с депрессивной социально-экономической ситуацией.
Наибольшее количество приходится на Дагестан – 93 погибших военных, где в их честь переименовывают улицы и школы. Далее следует Бурятия (52 человека), Волгоградская область (48), Оренбургская (41) и Северная Осетия (39).
По словам экспертов, армия является основным работодателем в этих регионах. Преимущественно в биографии погибших можно заметить повторяющуюся тенденцию, когда человек был призван в армию, затем вернулся в гражданскую жизнь, но не добился никаких успехов и вернулся в армию на контрактную службу.
Кроме того, в официальной статистике потерь 15% погибших являются военнослужащими российских ВДВ.
Также подтвердили о похоронах граждан России, которые имели гражданство других государств. В Кыргызстане похоронили двух российских военных, являющихся уроженцами Кыргызстана. Еще двоих похоронили в Таджикистане, а одного погибшего похоронили в Южной Осетии, оккупированной российскими войсками.
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Предыстория:
- 25 марта российский генштаб подтвердил гибель 1351 военнослужащего в войне против Украины, еще 3825 получили ранения. В то же время, по состоянию на 25 марта, украинские власти сообщали о гибели более 16 100 российских оккупантов.
- Один из семи российских генералов, погибших в Украине, имел самый высокий военный чин – генерал-лейтенант Яков Резанцев.
- Отставной генерал США Дэвид Петреус, командовавший военными операциями США в Ираке и Афганистане, убежден, что украинцы перехватывали коммуникацию российских генералов, а снайперы в нужное время появлялись и ликвидировали их.