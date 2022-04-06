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ВВС посчитали, что в официальной статистике потерь РФ каждый пятый – офицер

Денис КарловскийСреда, 6 апреля 2022, 16:50

Журналисты BBC посчитали, что каждый пятый убитый в Украине оккупант имеет офицерское звание, согласно официальной статистике военных потерь оккупационных войск РФ в Украине.

Источник: расследование российской службы ВВС

Детали: По состоянию на 25 марта, российское военное командование подтвердило гибель 1351 военнослужащего на войне против Украины. В то же время украинские власти рассчитывают потери россиян на уровне 18 700 военных.

Журналисты исследовали заявления местных СМИ, губернаторов и чиновников, в которых были указаны имя и воинское звание погибшего. По состоянию на 5 апреля, ВВС сумело найти такую ​​информацию о 1083 погибших российских оккупантах.

Из них 217 имеют офицерское звание – от младшего лейтенанта до генерала.

В частности, российская сторона подтвердила гибель генерал-майора русских воздушно-десантных войск Андрея Суховецкого. Хотя у украинских военных есть данные о гибели семерых российских генералов.

Также журналисты нашли официальные подтверждения о гибели 10 полковников, 20 подполковников, 31 майора и 155 младших офицеров.

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Количество боевых потерь россиян по воинскому званию. Звездочка желтого цвета – подтвержденная гибель генерал-майора ВДВ Андрея Суховецкого, черным – полковники
Количество боевых потерь россиян по воинскому званию. Звездочка желтого цвета – подтвержденная гибель генерал-майора ВДВ Андрея Суховецкого, черным – полковники
инфографика: русская служба ввс

Эксперты, с которыми пообщались журналисты, объясняют, что прежде всего о погибших офицеров пытаются позаботиться в первую очередь, чем о других погибших. Поэтому к эвакуации тел и похороны привлекают больше внимания и усилий.

Кроме того, российские офицеры обеспечивают тактическое руководство непосредственно, в частности, выполнение тех задач, которые в армиях стран-членов НАТО возлагают на сержантов и капралов.

Поэтому в статистике каждый пятый погибший является офицером, хотя на поле боя ситуация может отличаться.

Журналисты также отметили, что наибольшее количество официально подтвержденных потерь приходится на периферийные регионы РФ с депрессивной социально-экономической ситуацией.

Наибольшее количество приходится на Дагестан – 93 погибших военных, где в их честь переименовывают улицы и школы. Далее следует Бурятия (52 человека), Волгоградская область (48), Оренбургская (41) и Северная Осетия (39).

Официально подтвержденные потери российской армии по регионам РФ. Самым тёмным цветом отмечены потери 93 лиц в одном регионе (Дагестан)
Официально подтвержденные потери российской армии по регионам РФ. Самым тёмным цветом отмечены потери 93 лиц в одном регионе (Дагестан)
инфографика: русская служба ввс

По словам экспертов, армия является основным работодателем в этих регионах. Преимущественно в биографии погибших можно заметить повторяющуюся тенденцию, когда человек был призван в армию, затем вернулся в гражданскую жизнь, но не добился никаких успехов и вернулся в армию на контрактную службу.

Кроме того, в официальной статистике потерь 15% погибших являются военнослужащими российских ВДВ.

Также подтвердили о похоронах граждан России, которые имели гражданство других государств. В Кыргызстане похоронили двух российских военных, являющихся уроженцами Кыргызстана. Еще двоих похоронили в Таджикистане, а одного погибшего похоронили в Южной Осетии, оккупированной российскими войсками.

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Предыстория:

  • 25 марта российский генштаб подтвердил гибель 1351 военнослужащего в войне против Украины, еще 3825 получили ранения. В то же время, по состоянию на 25 марта, украинские власти сообщали о гибели более 16 100 российских оккупантов.
  • Один из семи российских генералов, погибших в Украине, имел самый высокий военный чин – генерал-лейтенант Яков Резанцев.
  • Отставной генерал США Дэвид Петреус, командовавший военными операциями США в Ираке и Афганистане, убежден, что украинцы перехватывали коммуникацию российских генералов, а снайперы в нужное время появлялись и ликвидировали их.

Темы: Росcиявойнаармиябоевые действия
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