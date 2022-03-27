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Последний из 7 убитых в Украине генералов РФ имел самый высокий чин

Елена РощинаВоскресенье, 27 марта 2022, 13:56

В Украине с начала войны погибли семь российских генералов, последний из погибших – генерал-лейтенант Яков Резанцев – был самым высоким по званию офицером.

Источник: BBC со ссылкой на данные Министерства обороны Украины и мнения экспертов

Детали: Эксперты говорят, что низкий моральный дух российских войск заставил старших офицеров приблизиться к линии фронта.

Корреспондент BBC по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер сказал, что сообщения о гибели частично могут быть следствием того, что генералам пришлось подойти ближе к боевым действиям, чтобы вытолкнуть свои "заглохшие" войска.

Российская военная доктрина почти не допускает инициативы среди низшего и среднего звена, младшие чины всегда ждут приказов сверху.

Офицер британской армии в отставке сказал, что смерть генералов также свидетельствует об "очень успешной снайперской кампании, которая может ослабить российские командные структуры".

По состоянию на 27 марта известно о семи убитых в Украине представителях высшего офицерского состава РФ, среди них генерал-майоры и генерал-лейтенанты: Андрей Суховецкий, Виталий ГерасимовАндрей КолесниковАндрей МордвичевМагомед Тушаев, Олег Митяев и Яков Резанцев.

ВИДЕО ДНЯ

Генерал-лейтенант и командующий 49 армией России Яков Резанцев был убит в Чернобаевке под Херсоном 25 марта.

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Темы: войнаРосcия
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