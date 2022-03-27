Последний из 7 убитых в Украине генералов РФ имел самый высокий чин
В Украине с начала войны погибли семь российских генералов, последний из погибших – генерал-лейтенант Яков Резанцев – был самым высоким по званию офицером.
Источник: BBC со ссылкой на данные Министерства обороны Украины и мнения экспертов
Детали: Эксперты говорят, что низкий моральный дух российских войск заставил старших офицеров приблизиться к линии фронта.
Корреспондент BBC по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер сказал, что сообщения о гибели частично могут быть следствием того, что генералам пришлось подойти ближе к боевым действиям, чтобы вытолкнуть свои "заглохшие" войска.
Российская военная доктрина почти не допускает инициативы среди низшего и среднего звена, младшие чины всегда ждут приказов сверху.
Офицер британской армии в отставке сказал, что смерть генералов также свидетельствует об "очень успешной снайперской кампании, которая может ослабить российские командные структуры".
По состоянию на 27 марта известно о семи убитых в Украине представителях высшего офицерского состава РФ, среди них генерал-майоры и генерал-лейтенанты: Андрей Суховецкий, Виталий Герасимов, Андрей Колесников, Андрей Мордвичев, Магомед Тушаев, Олег Митяев и Яков Резанцев.
Генерал-лейтенант и командующий 49 армией России Яков Резанцев был убит в Чернобаевке под Херсоном 25 марта.
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