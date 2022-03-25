Генштаб РФ обмолвился о потерях в Украине: цифры снова в 10 раз ниже

Генеральный штаб ВС РФ 25 марта озвучил новые цифры о потерях России в войне против Украины – снова в 10 раз меньше, чем на самом деле.

Источник: первый замначальника Генштаба РФ генерал-полковник Сергей Рудской на брифинге в Москве, цитирует РИА "Новости"

Прямая речь: "К сожалению, в ходе специальной военной операции есть потери среди наших боевых товарищей. На сегодня погибли 1351 военнослужащий, 3825 получили ранения".

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Напомним: По данным украинского Генштаба, за месяц полномасштабной войны российские оккупанты уже потеряли около 16 тысяч 100 военнослужащих.

Что предшествовало: Российские оккупационные войска впервые признали, что несут потери на войне с Украиной через неделю после полномасштабного вторжения. В частности, там сообщили, что 498 российских военных погибли, а 1597 россиян получили ранения.

В то же время, украинские защитники отмечали, что за 6 дней войны россияне потеряли в Украине почти 6 тысяч человек и тысячи единиц техники.

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Почему это важно: В ночь на 24 февраля 2022 года Российская Федерация коварно нанесла удары по Украине с территории Беларуси и начала движение войск по нескольким направлениям границы. Путин назвал это "спецоперацией", конечную цель которой российское руководство первоначально лживо формулировало как "помощь "Л/ДНР" затем как - "освобождение Украины от (неизвестных) нацистов".

Позже РФ начала озвучивать "срашилки", что Украина при поддержке США якобы разрабатывает "этнически ориентированное биологическое оружие" и даже "ядерное оружие".

Россия нарушает правила ведения войны, обстреливая гражданскую инфраструктуру и мирных жителей Украины.