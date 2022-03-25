Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Генштаб РФ обмолвился о потерях в Украине: цифры снова в 10 раз ниже

Валентина РоманенкоПятница, 25 марта 2022, 15:05
Генштаб РФ обмолвился о потерях в Украине: цифры снова в 10 раз ниже

Генеральный штаб ВС РФ 25 марта озвучил новые цифры о потерях России в войне против Украины –  снова в 10 раз меньше, чем на самом деле.

Источник: первый замначальника Генштаба РФ генерал-полковник Сергей Рудской на брифинге в Москве, цитирует РИА "Новости"

Прямая речь: "К сожалению, в ходе специальной военной операции есть потери среди наших боевых товарищей. На сегодня погибли 1351 военнослужащий, 3825 получили ранения".

Реклама:

Напомним: По данным украинского Генштаба, за месяц полномасштабной войны российские оккупанты уже потеряли около 16 тысяч 100 военнослужащих.

Что предшествовало: Российские оккупационные войска впервые признали, что несут потери на войне с Украиной через неделю после полномасштабного вторжения. В частности, там сообщили, что 498 российских военных погибли, а 1597 россиян получили ранения.

В то же время, украинские защитники отмечали, что за 6 дней войны россияне потеряли в Украине почти 6 тысяч человек и тысячи единиц техники.

ВИДЕО ДНЯ

Почему это важно: В ночь на 24 февраля 2022 года Российская Федерация коварно нанесла удары по Украине с территории Беларуси и начала движение войск по нескольким направлениям границы. Путин назвал это "спецоперацией", конечную цель которой российское руководство первоначально лживо формулировало как "помощь "Л/ДНР" затем как - "освобождение Украины от (неизвестных) нацистов". 

Позже РФ начала озвучивать "срашилки", что Украина при поддержке США якобы разрабатывает "этнически ориентированное биологическое оружие" и даже "ядерное оружие".

Россия нарушает правила ведения войны, обстреливая гражданскую инфраструктуру и мирных жителей Украины.

Темы: войнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
война
Британская разведка: Россия вынуждена усиливать ПВО на аэродромах после последней атаки дронов
ВСУ имеют успех и закрепляются в направлении Новопрокоповки – Генштаб
Оккупанты обстреляли Славянск и Боровую на Харьковщине, есть погибший и раненый
Последние новости
09:43
Украина начала импортировать соль из Африки: с добычей на Закарпатье есть проблемы
09:37
Недейственная реабилитация: почему электрофорез, массаж, магнит неэффективны - объясняет врач
09:30
После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
09:12
Командующий Тарнавский прогнозирует, что 2024 год на фронте может быть более сложным
08:46
Отели Парижа задирают цены на дни открытия Олимпиады
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибший и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
Все новости...
Реклама: