Из Реестра коррупционеров могут исключить тех, кто защищает Украину – НАПК

Лица, защищающие Украину в составе Вооруженных сил, территориальной обороны, ГСЧС или других органов, могут подать заявление об исключении из Реестра коррупционеров.

Источник: Национальное агентство по предотвращению коррупции

Детали: Соответствующий приказ выдало НАПК и утвердил Минюст.

В НАПК объяснили, что большинство записей в Реестре коррупционеров касаются мелких нарушений, связанных с коррупцией – например, просрочка дедлайна для представления декларации. Однако подобная запись может значительно влиять на репутацию человека.

Как считают в агентстве, сегодня недопустимо, чтобы репутация защитников Украины была омрачена фактом пребывания в Реестре.

Следовательно, граждане Украины, защищающие государство в войне с оккупантом, имеют возможность подать в НАПК заявление об изъятии сведений о себе из Реестра коррупционеров.

Дословно: "Важно: каждое заявление будет рассмотрено индивидуально. Поэтому не стоит беспокоиться, что тот, кто разграбил Украину, а сейчас только делает вид, что защищает страну, сможет легко отбелить свою репутацию".

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