Из Реестра коррупционеров могут исключить тех, кто защищает Украину – НАПК
Лица, защищающие Украину в составе Вооруженных сил, территориальной обороны, ГСЧС или других органов, могут подать заявление об исключении из Реестра коррупционеров.
Источник: Национальное агентство по предотвращению коррупции
Детали: Соответствующий приказ выдало НАПК и утвердил Минюст.
В НАПК объяснили, что большинство записей в Реестре коррупционеров касаются мелких нарушений, связанных с коррупцией – например, просрочка дедлайна для представления декларации. Однако подобная запись может значительно влиять на репутацию человека.
Как считают в агентстве, сегодня недопустимо, чтобы репутация защитников Украины была омрачена фактом пребывания в Реестре.
Следовательно, граждане Украины, защищающие государство в войне с оккупантом, имеют возможность подать в НАПК заявление об изъятии сведений о себе из Реестра коррупционеров.
Дословно: "Важно: каждое заявление будет рассмотрено индивидуально. Поэтому не стоит беспокоиться, что тот, кто разграбил Украину, а сейчас только делает вид, что защищает страну, сможет легко отбелить свою репутацию".
Предыстория:
- 6 февраля 2019 года Нацагентство по предупреждению коррупции запустило единый госреестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.
- В марте 2021 года НАПК представило обновленный реестр, в котором можно узнать количество коррупционеров в каждой области и проверить подлинность справок по QR-кодом.