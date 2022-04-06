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Из Реестра коррупционеров могут исключить тех, кто защищает Украину – НАПК

Катерина ТищенкоСреда, 6 апреля 2022, 19:09
e-tender.ua

Лица, защищающие Украину в составе Вооруженных сил, территориальной обороны, ГСЧС или других органов, могут подать заявление об исключении из Реестра коррупционеров.

Источник: Национальное агентство по предотвращению коррупции

Детали: Соответствующий приказ выдало НАПК и утвердил Минюст.

В НАПК объяснили, что большинство записей в Реестре коррупционеров касаются мелких нарушений, связанных с коррупцией – например, просрочка дедлайна для представления декларации. Однако подобная запись может значительно влиять на репутацию человека.

Как считают в агентстве, сегодня недопустимо, чтобы репутация защитников Украины была омрачена фактом пребывания в Реестре.

Следовательно, граждане Украины, защищающие государство в войне с оккупантом, имеют возможность подать в НАПК заявление об изъятии сведений о себе из Реестра коррупционеров.

Дословно: "Важно: каждое заявление будет рассмотрено индивидуально. Поэтому не стоит беспокоиться, что тот, кто разграбил Украину, а сейчас только делает вид, что защищает страну, сможет легко отбелить свою репутацию".

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Предыстория:

  • 6 февраля 2019 года Нацагентство по предупреждению коррупции запустило единый госреестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. 
  • В марте 2021 года НАПК представило обновленный реестр, в котором можно узнать количество коррупционеров в каждой области и проверить подлинность справок по QR-кодом.

Темы: коррупцияНАПКвойна
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