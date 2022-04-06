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В больнице Мариуполя заживо сгорели почти 50 человек – мэр о преступлениях РФ

Валентина РоманенкоСреда, 6 апреля 2022, 19:54
разрушенный россиянами Мариуполь

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко призвал страны ЕС усилить санкции против России, в частности ввести полное эмбарго на российскую нефть и газ, чтобы остановить геноцид украинцев.

Источник: Бойченко во время круглого стола о политических и правовых последствиях преступлений РФ против Украины в режиме видеосвязи, цитирует горсовет Мариуполя

Детали: Мэр подчеркнул, что европейские страны должны отреагировать на преступления против человечества, против украинского народа.

По словам городского головы, Мариуполь, который недавно был символом развития, сейчас почти полностью разрушен российскими оккупантами.

Более 90% городской инфраструктуры уничтожены. Из них, по меньшей мере, 40% уже не подлежит восстановлению. В настоящее время городской совет уже создал комиссию, фиксирующую факты разрушений коммунального и частного имущества. На сегодняшний день внесли более 300 таких фактов. Однако главное преступление – тысячи убитых мирных мариупольцев.

Прямая речь: "Только по предварительным оценкам в Мариуполе за месяц блокады погибли 5 тысяч человек, из которых примерно 210 – дети. Российские террористические войска сбросили несколько сверхмощных бомб на детскую больницу, уничтожили один из корпусов городской больницы №1. Заживо сгорело почти 50 человек. Разбомбили Драматический театр, где к тому времени от обстрелов скрывалось более 900 человек. Это лишь несколько примеров целенаправленного уничтожения мирного населения Мариуполя".

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Темы: Мариупольвойна
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