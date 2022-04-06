В больнице Мариуполя заживо сгорели почти 50 человек – мэр о преступлениях РФ

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко призвал страны ЕС усилить санкции против России, в частности ввести полное эмбарго на российскую нефть и газ, чтобы остановить геноцид украинцев.

Источник: Бойченко во время круглого стола о политических и правовых последствиях преступлений РФ против Украины в режиме видеосвязи, цитирует горсовет Мариуполя

Детали: Мэр подчеркнул, что европейские страны должны отреагировать на преступления против человечества, против украинского народа.

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По словам городского головы, Мариуполь, который недавно был символом развития, сейчас почти полностью разрушен российскими оккупантами.

Более 90% городской инфраструктуры уничтожены. Из них, по меньшей мере, 40% уже не подлежит восстановлению. В настоящее время городской совет уже создал комиссию, фиксирующую факты разрушений коммунального и частного имущества. На сегодняшний день внесли более 300 таких фактов. Однако главное преступление – тысячи убитых мирных мариупольцев.

Прямая речь: "Только по предварительным оценкам в Мариуполе за месяц блокады погибли 5 тысяч человек, из которых примерно 210 – дети. Российские террористические войска сбросили несколько сверхмощных бомб на детскую больницу, уничтожили один из корпусов городской больницы №1. Заживо сгорело почти 50 человек. Разбомбили Драматический театр, где к тому времени от обстрелов скрывалось более 900 человек. Это лишь несколько примеров целенаправленного уничтожения мирного населения Мариуполя".

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