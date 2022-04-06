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Оккупанты начали сжигать погибших в Мариуполе в мобильных крематориях - горсовет

Валентина РоманенкоСреда, 6 апреля 2022, 13:31

Российские мобильные крематории в частично оккупированном Мариуполе Донецкой области сжигают тела замученных и убитых жителей города.

Источник: Мариупольский горсовет в Telegram

Дословно: "Убийцы заметают следы. В Мариуполе заработали российские мобильные крематории. После широкой международной огласки геноцида в Буче, высшее руководство РФ приказало уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии в Мариуполе.

Неделю тому назад осторожные оценки указывали на 5 тысяч погибших. Но учитывая размеры города, катастрофические разрушения, продолжительность блокады и жесткое сопротивление, жертвами оккупантов могли стать десятки тысяч гражданских мариупольцев.

Поэтому Россия не спешит давать зеленый свет миссии Турции и другим инициативам по спасению и полной эвакуации Мариуполя. Кроме того, всех потенциальных свидетелей зверств оккупантов пытаются идентифицировать через фильтрационные лагеря и уничтожить".

Детали: По данным горсовета, грязную работу россияне оставили для коллаборантов. Очевидцы сообщают, что к зачистке привлечены специальные бригады террористов "ДНР".

Они собирают и сжигают тела убитых в результате российского вторжения жителей Мариуполя. Координирует работу этих групп непосредственно самопровозглашенный мэр-коллаборационист Константин Иващенко.

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Прямая речь мэра Мариуполя Вадима Бойченко: "Масштаба трагедии в Мариуполе мир не видел со времен существования концлагерей нацистов. Рашисты превратили весь наш город в лагерь смерти. К сожалению, жуткая аналогия получает все больше подтверждений. Это уже не Чечня или Алеппо. Это новый Майданек. Мир должен помочь наказать путинских изуверов".

Предыстория:

  • Мариуполь с начала марта находится в блокаде. Российские военные не допускают гуманитарную помощь, обстреливают мирное население, сбрасывают бомбы на гражданские здания, где прячутся дети.
  • В конце марта в Мариупольском горсовете призвали спасти людей в Мариуполе, которые начинают умирать от голода.
  • 31 марта командование полка Национальной гвардии "Азов" призвало военно-политическое руководство Украины провести операцию по деблокаде Мариуполя.

Темы: Мариуполь
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