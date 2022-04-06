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Харьковская область: ожидая наступления россиян, военная администрация советует эвакуироваться двум городкам

Денис КарловскийСреда, 6 апреля 2022, 20:15
фото иллюстративное: укрзалізниця

В ожидании наступления оккупационных войск РФ, Харьковская областная военная администрация советует эвакуироваться поездами жителям Лозовой и Барвенкова.

Источник: обращение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова

Прямая речь Синегубова: "Мы будем централизованно эвакуировать те города, по согласованию с Вооруженными силами Украины, которые есть на Изюмском направлении – это города Лозовая и Барвенково.

Для того чтобы исключить возможность сократить жертвы среди мирного населения в случае переноса театра боевых действий именно на территорию этих населенных пунктов".

Детали: Синегубов добавил, что через указанные городки курсируют поезда, поэтому советует воспользоваться ними для эвакуации. О расписаниях поездов ежедневно сообщают местные власти.

В настоящее время у военной администрации нет планов по централизованной эвакуации жителей Харькова. Все коммунальные службы, совместно с местной и военной администрацией, остаются в городе.

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Предыстория:

  • В ночь на 6 апреля российские оккупантіы нанесли по Харькову 27 ударов с разного типа вооружения.
  • В Харьковской области продолжаются ожесточенные наземные бои вблизи Изюма.

Темы: Харьковская областьэвакуациябоевые действиявойна
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