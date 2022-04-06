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Охранника посольства Британии в Берлине будут судить за шпионаж в пользу РФ

Среда, 6 апреля 2022, 20:27

Охранник посольства Британии в Берлине, экстрадированный из Германии, предстанет перед судом по обвинениям в шпионаже в пользу России.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC.

57-летнего Дэвида Смита будут судить с 7 марта в Вестминстерском магистратском суде.

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В среду 6 апреля его перевезли в Британию из Германии. Как сообщают в полиции, его обвиняют по девяти пунктам, касающимся сбора и передачи информации в пользу РФ.

Смита арестовали немецкие правоохранители 10 августа 2021 года. Считается, что инкриминируемые ему действия были совершены в октябре-августе 2020-2021 года.

После ареста в квартире британца обнаружили несколько российских флагов и нашивку расформированного в Украине подразделения "Беркут".

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