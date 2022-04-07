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Монастырский: Бородянка – один из самых разрушенных городов Киевщины

Ольга ГлущенкоЧетверг, 7 апреля 2022, 05:36
Монастырский: Бородянка – один из самых разрушенных городов Киевщины
Монастырский в Бородянке, скриншот

Министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал, что Бородянка является одним из самых разрушенных городов в Киевской области.

Источник: Монастырский во время пресс-тура, организованного МВД для представителей украинских и иностранных СМИ

Прямая речь: "В настоящее время город Бородянка – это один из самых разрушенных городов Киевской области.

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Местные жители рассказывают о том, как самолеты в первые дни войны заходили и ракетами с низкой высоты обстреливали эти дома".

"Спасатели приехали сразу после взрыва дома (одной из многоэтажек – ред.), начали разбирать…но враг начал обстреливать спасателей…

Спасатели на следующий день снова вернулись и снова начали продолжать разборы завалов. И можно было спасти тех людей, которые были под этими завалами.

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Однако спасатели были снова обстреляны, и после этого не имели доступа к этому месту. Мы понимаем, что сейчас уже живых людей здесь не осталось.

Детали: Также Монастырский подчеркнул, что то, что совершали россияне в Бородянке – очередное преступление против человечности, ведь в городе нет ни одного военного объекта.

Напомним: Национальная полиция Украины открыла "горячую линию" для родственников погибших в результате военных действий Российской Федерации.

Темы: Киевская областьвойнаМонастырский
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