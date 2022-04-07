Пентагон: Даже если война будет долгой, Украина может победить

В Министерстве обороны США не знают, как долго будет длиться война России против Украины, но верят, что Украина может победить и отстоять свой суверенитет.

Источник: пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге, комментируя мнение, что война будет продолжительной

Прямая речь: "Я не думаю, что кто-то знает наверняка, если война не будет прекращена с помощью дипломатии, как долго она может продолжаться. Это невозможно знать. Я бы сказал вам, что это может закончиться сегодня. Это могло бы закончиться сегодня, если бы Путин поступил правильно и добросовестно сел с украинцами за стол переговоров, вывел все свои войска, отправил их домой и уважал украинский суверенитет.

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Очевидно, он выбирает другой путь. Он собирается переориентировать свои усилия на восточную часть страны – ту часть страны, где он, его войска и его частные военные наемники уже 8 лет нарушают суверенитет Украины.

Тот факт, что он собирается сконцентрироваться в меньшей географической области, безусловно, дает возможность того, что насилие продолжится. В этой части Украины оно может даже усилиться.

И поскольку мы ожидаем, что украинцы будут продолжать сражаться за эту территорию, которая принадлежит им, и они борются за нее уже 8 лет, это может продлить конфликт дольше, чем кто-либо хочет, чтобы он длился. Но вы не можете полностью предсказать это".

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Детали: Кирби отметил, что когда бы и как бы ни закончилась война, понадобится еще время на восстановление Украины – и международное сообщество захочет поучаствовать в этом.

Представитель Пентагона уточнил, что, даже если война будет долгой, это не значит, что Украина не может победить.

Прямая речь: "Конечно, они (украинцы – ред.) могут победить. И если вы посмотрите на то, что они смогли сделать до сих пор: Путин не достиг ничего из своих стратегических целей в Украине. Он не взял Киев. Он не сверг правительство. Он не убрал Украину как национальное государство.

На самом деле, он взял под свой контроль только небольшое количество населенных пунктов. И даже не они были теми, за кем он действительно охотился.

Вы знаете: Мариуполь до сих пор не взят. Он (Путин – ред.) вывел свои войска из Киева. Он вывел свои войска из Чернигова. Харьков не взяли. На юге Николаев не взяли. Я думаю, доказательства – в результатах, которые вы видите каждый день.

Украинцы мужественно борются за свою страну. И они отказали Путину во многих его стратегических целях. Так что, безусловно, они могут победить".

Детали: Кирби подчеркнул, что в Украине не должно быть войны – и "Путин может покончить с этим сегодня".

Цель США, по его словам, – в том, чтобы убедиться, что Украина может продолжать защищать себя, пока продолжаются дипломатические усилия.

"Второстепенная цель состоит в том, чтобы убедиться, что мы можем укрепить восточный фланг НАТО, чтобы мы могли сдерживать любую агрессию, любую потенциальную агрессию со стороны России и Путина", – добавил Кирби.

Этому предшествовало: Высокопоставленный представитель американского военного командования генерал армии США Марк Милли предположил, что война в Украине будет продолжаться "как минимум несколько лет".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также предположил, что война России против Украины может продолжаться в течение многих месяцев или даже лет.

Президент России Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля, после 8 лет гибридной войны РФ против Украины. Украинцы обороняются 43-й день.