Данилов предупредил белорусов: Лучше быть дома, чем стать "грузом 200"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов говорит, что Украина готова к тому, что белорусы могут присоединиться к войне РФ против Украины, но предупреждает, что лучше оставаться им дома.

Источник: Данилов в совместном эфире телеканалов 11 марта

Детали: Секретарь СНБО подтвердил, что на границе с Беларусью в пятницу была провокация самолетов РФ.

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По словам Данилова, чтобы не провоцировать Республику Беларусь на открытую агрессию, Украина "сдерживается, как может". Но если хоть один вояка Лукашенко пересечет нашу границу, украинская армия немедленно будет давать отпор.

Прямая речь: "Мы держим сейчас ситуацию на контроле. Понимаем, что это для нас опасная ситуация, если белорусы присоединятся к рашистам. Но мы к этому так же будем готовы, и я предупреждаю всех белорусов – лучше оставаться дома, чем отправляться домой грузом" 200", как отправляется сейчас большое количество российских солдат".

Что предшествовало: Командование Воздушных сил ВСУ и пограничники сообщили, что в 14:30 11 марта российские самолеты залетели в воздушное пространство Украины над Ровенщиной, развернулись и обстреляли белорусские села вблизи госграницы Украины с Беларусью.

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Напомним: По данным украинских военных и госслужащих, Беларусь готовится совершить вторжение в Украину до 21:00 11 марта.

Лукашенко с самого начала втянул Беларусь в российско-украинскую войну, поскольку предоставляет оккупационным войскам РФ в пользование военные объекты, расположенные на территории Беларуси. Военная авиация РФ использует белорусские аэродромы для осуществления авианалетов на украинские города, а белорусские склады и госпитали используют для обеспечения тыловых нужд подразделений российской армии в Украине.