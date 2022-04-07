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В Киеве до конца военного положения запретили ходить в лес

Валентина РоманенкоЧетверг, 7 апреля 2022, 13:12

В столице Украины на период военного положения запрещено въезжать и заходить в лес.

Источник: КГГА

Дословно: "В Киеве на период действия военного состояния запрещено посещение лесов, а также въезд в них транспортных средств и другой техники.

Запрет введен, в частности, для предотвращения угрозы возникновения в лесах пожаров и минимизации их последствий".

Детали: Также столичные власти напоминают о жестком запрете в стране жечь сухостой, за нарушение которого предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

Что предшествовало: Населению Киевщины запретили ходить и въезжать в лес.

Темы: Киеввойна
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