Киевская область: в Бородянке начали доставать из-под завалов первых жертв
Глава гуманитарного штаба Киевской области Алексей Кулеба рассказал, что спасатели начали находить первых погибших в Бородянке, которая месяц была под российской оккупацией.
Источник: telegram-канал Кулебы
Прямая речь Кулебы: "Работают снова спасатели. Происходит описание и представление актов по ущербу сделанному. По каждому дому будет составлен акт, будет фиксация.
Также будет установлено общее количество домов, которые необходимо полностью демонтировать, и которые можно будет отремонтировать.
К сожалению, на сегодняшний день уже подтверждена информация, что под завалами найдены погибшие люди. Их количество устанавливается".
Детали: По его предварительным данным, из 29 многоэтажек повреждено 21, из них 8 – полностью разрушены.
Кулеба добавил, что к началу мая планируется провести коммуникации и убрать улицы города от завалов.
Видео чиновник записал с центральной площади Бородянки, на которой видно разрушенное здание дома культуры и многоэтажку, уничтоженную пополам. Совместно с министром развития общин и территорий Украины Алексеем Чернышевым они посетили Макаров, кроме Бородянки.
Именно на этой площади оккупанты расстреляли памятник украинскому поэту и художнику Тарасу Шевченко.
Предыстория:
- Министр внутренних дел Денис Монастырский, также посетив Бородянку, поделился впечатлениями, что это самый разрушенный город Киевской области. По его словам, жители рассказывали, как российская авиация пролетала над городом и с низкой высоты запускала ракеты.
- Министерство обороны показало видео из дрона, пролетевшего над городом: большое количество разрушены до основания, а на других видны следы пожаров и обстрелов артиллерии.
- 5 апреля Кулеба показал кадры сразу после прибытия местных властей и спасателей в освобожденную Бородянку.