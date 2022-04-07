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Киевская область: в Бородянке начали доставать из-под завалов первых жертв

Денис КарловскийЧетверг, 7 апреля 2022, 19:12
Киевская область: в Бородянке начали доставать из-под завалов первых жертв

Глава гуманитарного штаба Киевской области Алексей Кулеба рассказал, что спасатели начали находить первых погибших в Бородянке, которая месяц была под российской оккупацией.

Источник: telegram-канал Кулебы

Прямая речь Кулебы: "Работают снова спасатели. Происходит описание и представление актов по ущербу сделанному. По каждому дому будет составлен акт, будет фиксация.

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Также будет установлено общее количество домов, которые необходимо полностью демонтировать, и которые можно будет отремонтировать.

К сожалению, на сегодняшний день уже подтверждена информация, что под завалами найдены погибшие люди. Их количество устанавливается".

 
Фото: Алексей Кулеба
 
Фото: алексей Кулеба
 
Фото: алексей Кулеба
 
Памятник Тарасу Шевченку на главной площади города, расстрелянный российскими захватчиками 
Фото: алексей Кулеба

Детали: По его предварительным данным, из 29 многоэтажек повреждено 21, из них 8 – полностью разрушены.

ВИДЕО ДНЯ

Кулеба добавил, что к началу мая планируется провести коммуникации и убрать улицы города от завалов.

Видео чиновник записал с центральной площади Бородянки, на которой видно разрушенное здание дома культуры и многоэтажку, уничтоженную пополам. Совместно с министром развития общин и территорий Украины Алексеем Чернышевым они посетили Макаров, кроме Бородянки.

Именно на этой площади оккупанты расстреляли памятник украинскому поэту и художнику Тарасу Шевченко.

Предыстория:

  • Министр внутренних дел Денис Монастырский, также посетив Бородянку, поделился впечатлениями, что это самый разрушенный город Киевской области. По его словам, жители рассказывали, как российская авиация пролетала над городом и с низкой высоты запускала ракеты.
  • Министерство обороны показало видео из дрона, пролетевшего над городом: большое количество разрушены до основания, а на других видны следы пожаров и обстрелов артиллерии.
  • 5 апреля Кулеба показал кадры сразу после прибытия местных властей и спасателей в освобожденную Бородянку.

Темы: Киевская областьРосcиявойна
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