Киевская область: в Бородянке начали доставать из-под завалов первых жертв

Глава гуманитарного штаба Киевской области Алексей Кулеба рассказал, что спасатели начали находить первых погибших в Бородянке, которая месяц была под российской оккупацией.

Источник: telegram-канал Кулебы

Прямая речь Кулебы: "Работают снова спасатели. Происходит описание и представление актов по ущербу сделанному. По каждому дому будет составлен акт, будет фиксация.

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Также будет установлено общее количество домов, которые необходимо полностью демонтировать, и которые можно будет отремонтировать.

К сожалению, на сегодняшний день уже подтверждена информация, что под завалами найдены погибшие люди. Их количество устанавливается".

Фото: Алексей Кулеба

Фото: алексей Кулеба

Фото: алексей Кулеба

Памятник Тарасу Шевченку на главной площади города, расстрелянный российскими захватчиками Фото: алексей Кулеба

Детали: По его предварительным данным, из 29 многоэтажек повреждено 21, из них 8 – полностью разрушены.

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Кулеба добавил, что к началу мая планируется провести коммуникации и убрать улицы города от завалов.

Видео чиновник записал с центральной площади Бородянки, на которой видно разрушенное здание дома культуры и многоэтажку, уничтоженную пополам. Совместно с министром развития общин и территорий Украины Алексеем Чернышевым они посетили Макаров, кроме Бородянки.

Именно на этой площади оккупанты расстреляли памятник украинскому поэту и художнику Тарасу Шевченко.

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