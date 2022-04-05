Глава Киевской области показал видео уничтоженной россиянами Бородянки
Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба показал кадры из сплошь уничтоженного россиянами городка Бородянка.
Источник: telegram-канал Кулебы
Прямая речь Кулебы: "Поселок превратился в руины – уничтожены дома и инфраструктура, на улицах стоят обгоревшие машины. Но самое страшное – сотни убитых гражданских людей, сотни раненых. Российские оккупанті устроили геноцид украинцев. Иначе этого не назвать.
В настоящее время в поселке работают спасатели и правоохранители. Производится зачистка и разминирование населённого пункта. Завтра туда заедут еще работники ГСЧС на усиление".
Детали: Кулеба добавил, что въезд в город закрыт. Там работают спасатели и стражи порядка для документирования обстоятельств преступлений оккупантов.
На видео видны напрочь разрушенные дома, поваленные деревья и уничтоженное дорожное покрытие.
Предыстория:
- До утра 7 апреля в освобожденных населенных пунктах Киевской области продолжается усиленный комендантский час.
- В освобожденной Буче сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обнаруживают большое количество несдетонированных боеприпасов и мин. Городской голова Анатолий Федорук считает, что примерно через неделю в городе смогут восстановить "нормальную жизнь".