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Глава Киевской области показал видео уничтоженной россиянами Бородянки

Денис КарловскийВторник, 5 апреля 2022, 19:53
Уничтоженный дом в бородянке. фото: getty images

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба показал кадры из сплошь уничтоженного россиянами городка Бородянка.

Источник: telegram-канал Кулебы

Прямая речь Кулебы: "Поселок превратился в руины – уничтожены дома и инфраструктура, на улицах стоят обгоревшие машины. Но самое страшное – сотни убитых гражданских людей, сотни раненых. Российские оккупанті устроили геноцид украинцев. Иначе этого не назвать.

В настоящее время в поселке работают спасатели и правоохранители. Производится зачистка и разминирование населённого пункта. Завтра туда заедут еще работники ГСЧС на усиление".

Детали: Кулеба добавил, что въезд в город закрыт. Там работают спасатели и стражи порядка для документирования обстоятельств преступлений оккупантов.

На видео видны напрочь разрушенные дома, поваленные деревья и уничтоженное дорожное покрытие.

 
Разрушенные дома Бородянки
фото: алексей кулеба
 
Разрушенные дома Бородянки
фото: алексей кулеба
 
Фото: алексей Кулеба
 
Фото: алексей Кулеба

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • До утра 7 апреля в освобожденных населенных пунктах Киевской области продолжается усиленный комендантский час.
  • В освобожденной Буче сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обнаруживают большое количество несдетонированных боеприпасов и мин. Городской голова Анатолий Федорук считает, что примерно через неделю в городе смогут восстановить "нормальную жизнь".

Темы: оккупацияКиевская областьРосcия
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