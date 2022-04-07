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Данилов опроверг слова, что россияне готовили ядерный удар по Киеву

Мазуренко Алена Четверг, 7 апреля 2022, 21:27

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что в Украине нет информации о том, что россияне готовились к ядерному удару по Киеву.

Источник: Данилов в эфире украинского телемарафона

Детали: Секретарь СНБО подверг критике канал "Украина 24", который пригласил украинского "полковника СБУ", который заявил, что россияне готовили ядерный удар по Киеву.

По словам Данилова, этот человек уволился из СБУ в 2002 году. Он призвал более тщательно проверять тех, кого телевизионщики приглашают в качестве спикера.

Прямая речь: "Где он такое взял я не знаю. У нас на сегодняшний день такой информации нет".

Он добавил, что украинские власти публичны, поэтому обо всех угрозах сообщают населению.

В частности, секретарь СНБО рассказал, что населению сообщали об угрозе химического оружия от россиян и у Украины есть соответствующее лекарство против химического оружия.

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Кроме того, Украина готовит список коллаборантов, который будет доступен всем.

Данилов отметил, что пока рано возвращаться в свои дома.

Также он призвал не недооценивать врага.

Вероятно, речь идет о Михаиле Притуле, который в СМИ фигурирует как "военный эксперт" и "полковник СБУ в отставке".

Темы: Даниловядерное оружиеРосcиявойна
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