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Песков верит, что его начальника на трибунале не будет

Денис КарловскийЧетверг, 7 апреля 2022, 22:02
Песков верит, что его начальника на трибунале не будет
Дмитрий Песков. фото: риа новости

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что нет шансов появления российского президента Владимира Путина на трибунале военных преступников.

Источник: интервью Пескова для британского телеканала Sky News

Прямая речь Пескова: "Нет, мы не видим какой-либо вероятности этого".

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Детали: Британский журналист спросил, беспокоится ли Путин, что может оказаться на скамье подсудимых на военном трибунале.

Предыстория:

  • Депутаты Европарламента проголосовали резолюцию 7 апреля, в которой призвали создать специальный трибунал ООН по расследованию военных преступлений, совершенных против украинцев.
  • Признанные авторитеты по международному праву работают над созданием специального трибунала для осуждения и наказания Путина и кремлевской верхушки за войну против Украины. Их идею поддержали два экс-премьера Британии Гордон Браун и Джон Мейджор.

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Темы: РосcияГаагский трибуналПутинвойна
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