Песков верит, что его начальника на трибунале не будет
Четверг, 7 апреля 2022, 22:02
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что нет шансов появления российского президента Владимира Путина на трибунале военных преступников.
Источник: интервью Пескова для британского телеканала Sky News
Прямая речь Пескова: "Нет, мы не видим какой-либо вероятности этого".
Реклама:
Детали: Британский журналист спросил, беспокоится ли Путин, что может оказаться на скамье подсудимых на военном трибунале.
Предыстория:
- Депутаты Европарламента проголосовали резолюцию 7 апреля, в которой призвали создать специальный трибунал ООН по расследованию военных преступлений, совершенных против украинцев.
- Признанные авторитеты по международному праву работают над созданием специального трибунала для осуждения и наказания Путина и кремлевской верхушки за войну против Украины. Их идею поддержали два экс-премьера Британии Гордон Браун и Джон Мейджор.
ВИДЕО ДНЯ