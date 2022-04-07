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Всех мужчин, которые незаконно пересекли границу, будут ловить на обратном пути – Данилов

Алена МазуренкоЧетверг, 7 апреля 2022, 22:29
Всех мужчин, которые незаконно пересекли границу, будут ловить на обратном пути – Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что всех мужчин, покинувших Украину без соответствующего разрешения, будут вылавливать на обратном пути.

Источник: Данилов в эфире украинского телемарафона

Прямая речь: "Когда кто-нибудь будет возвращаться на территорию нашей страны, мы четко будем понимать, когда он ее покинул. Система пограничников работает безупречно.

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Все люди, покидавшие нашу страну, они зафиксированы. Все, кто будет возвращаться в Украину, из выехавших после 22 февраля должны будут объяснить через какой пункт они покинули страну и на основании каких нормативно-правовых документов".

Детали: По его словам, каждый, кто уехал в "командировку", должен иметь отдельный документ от пограничников.

Темы: ДаниловвойнаУкраина
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