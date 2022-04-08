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Больницы готовы к спасению людей после химических атак — Данилов

Анастасия КалатурПятница, 8 апреля 2022, 06:00

В больницах и у сил обороны достаточно антидота для лечения после химической атаки.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона, которого цитирует "Зеркало недели"

Прямая речь: "Раньше говорилось о том, что россияне могли готовить против ВСУ и некоторых наших городов химическую атаку. Была проведена соответствующая работа, прошло обучение медперсонала. Сегодня антидоты есть в достаточном количестве в больницах и у наших сил обороны".

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Что предшествовало: Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что ВОЗ рассматривает все сценарии и готовит запасные варианты для разных ситуаций, в которых может пострадать народ Украины, начиная с продолжения лечения массовых жертв и заканчивая химическими атаками.

Знать больше: Химическая атака: как реагировать, чтобы выжить

Темы: СНБОРосcияДанилов
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