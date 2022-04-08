Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Если зло не наказать, оно не остановится": Зеленский про удар по Краматорску

Роман ПетренкоПятница, 8 апреля 2022, 12:32

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар россиянами в железнодорожный вокзал в Краматорске, в результате чего по меньшей мере 30 человек погибли.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Оккупанты ударили "Точкой-У" по железнодорожному вокзалу Краматорска, где находились тысячи мирных украинцев, ожидая эвакуации… Около 30 погибших, около 100 человек получили ранения разной степени тяжести.

Полиция и спасатели на месте. Российские изверги не оставляют своих методов. Не в силах и смелости противостоять нам на поле боя, они цинично уничтожают гражданское население.

Это зло, у которого нет предела. И если оно не будет наказано, то никогда не остановится".

Темы: ЗеленскийКраматорсквойнаРосcия
Главное сегодня

Друг Путина Берлускони заявил о совершенных РФ преступлениях в Буче и осудил вторжение в Украину

Зеленский встретится с Путиным после победы Украины в больших битвах – Подоляк

видеоДжонсон прогулялся по Киеву с Зеленским: встретил поклонника и получил подарок

ВСУ захватили уже более тысячи единиц техники РФ – исследователи

Губернатор Курской области заявил об обстреле пограниного поста РФ

В Ровенской области у нетрезвых водителей отобрали более 200 машин: передадут ВСУ

Все новости...
Зеленский
Российские военные используют тела убитых в качестве декораций - Зеленский
Россия уже давно не имеет отношения к правам человека – Зеленский
Если бы все имели хотя бы 10% смелости украинцев, угрозы для мира не было – Зеленский
Последние новости
04:10
Разведка Британии: Россияне дальше используют самодельную взрывчатку
03:10
BBC: Разведка Запада уже летом знала, что РФ планирует вторжение
02:25
ВСУ поразили 13 воздушных целей россиян — в частности, три самолета
01:40
Bloomberg: В НАТО думают учить украинских военных использовать современное оружие
00:58
Художница из Харькова подарила Джонсону и Зеленскому петухов из Василькова
00:50
Друг Путина Берлускони заявил о совершенных РФ преступлениях в Буче и осудил вторжение в Украину
00:40
фото, видеоРоссиян, копавших траншеи в Рыжем лесу, ожидает лучевая болезнь – Энергоатом
00:38
Россияне выпустили 7 ракет по Николаевщине, жертв нет
00:26
Памятники румынским военным в Молдове обрисовали символами агрессии РФ
00:15
В "ДНР" запретили СММ ОБСЕ
Все новости...