"Если зло не наказать, оно не остановится": Зеленский про удар по Краматорску

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар россиянами в железнодорожный вокзал в Краматорске, в результате чего по меньшей мере 30 человек погибли.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Оккупанты ударили "Точкой-У" по железнодорожному вокзалу Краматорска, где находились тысячи мирных украинцев, ожидая эвакуации… Около 30 погибших, около 100 человек получили ранения разной степени тяжести.

Полиция и спасатели на месте. Российские изверги не оставляют своих методов. Не в силах и смелости противостоять нам на поле боя, они цинично уничтожают гражданское население.

Это зло, у которого нет предела. И если оно не будет наказано, то никогда не остановится".