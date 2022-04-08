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"Если зло не наказать, оно не остановится": Зеленский про удар по Краматорску

Роман ПетренкоПятница, 8 апреля 2022, 12:32
Если зло не наказать, оно не остановится: Зеленский про удар по Краматорску

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар россиянами в железнодорожный вокзал в Краматорске, в результате чего по меньшей мере 30 человек погибли.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Оккупанты ударили "Точкой-У" по железнодорожному вокзалу Краматорска, где находились тысячи мирных украинцев, ожидая эвакуации… Около 30 погибших, около 100 человек получили ранения разной степени тяжести.

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Полиция и спасатели на месте. Российские изверги не оставляют своих методов. Не в силах и смелости противостоять нам на поле боя, они цинично уничтожают гражданское население.

Это зло, у которого нет предела. И если оно не будет наказано, то никогда не остановится".

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Темы: ЗеленскийКраматорсквойнаРосcия
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