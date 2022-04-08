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Во время удара по вокзалу Краматорска там было 4 тысячи человек, большинство – женщины и дети

Валентина РоманенкоПятница, 8 апреля 2022, 13:49

На момент ракетного удара врага по железнодорожному вокзалу в Краматорске 8 апреля там находились 4 тысячи гражданских людей.

Источник: пресс-служба Офиса генпрокурора в Telegram

Дословно: "В тот момент производилась эвакуация населения и на вокзале находились почти 4000 гражданских лиц, среди которых большинство - женщины и дети.

По предварительным данным, десятки человек погибли и получили ранения. Полная информация о жертвах вражеской атаки и поврежденной инфраструктуре устанавливается".

Детали: На месте происшествия работают правоохранители и спасатели.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.

Что предшествовало: 8 апреля Россия ударила по железнодорожной станции в Краматорске (по предварительной информации – из комплекса "Точка У"). Ракета попала во временный зал ожидания, где находились люди, ожидавшие эвакуационного поезда

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По данным Службы безопасности Украины, известно о 39 погибших, среди которых 4 детей. Сотни людей ранены.

Темы: Краматорсквойна
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