Во время удара по вокзалу Краматорска там было 4 тысячи человек, большинство – женщины и дети

На момент ракетного удара врага по железнодорожному вокзалу в Краматорске 8 апреля там находились 4 тысячи гражданских людей.

Источник: пресс-служба Офиса генпрокурора в Telegram

Дословно: "В тот момент производилась эвакуация населения и на вокзале находились почти 4000 гражданских лиц, среди которых большинство - женщины и дети.

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По предварительным данным, десятки человек погибли и получили ранения. Полная информация о жертвах вражеской атаки и поврежденной инфраструктуре устанавливается".

Детали: На месте происшествия работают правоохранители и спасатели.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.

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Что предшествовало: 8 апреля Россия ударила по железнодорожной станции в Краматорске (по предварительной информации – из комплекса "Точка У"). Ракета попала во временный зал ожидания, где находились люди, ожидавшие эвакуационного поезда

По данным Службы безопасности Украины, известно о 39 погибших, среди которых 4 детей. Сотни людей ранены.