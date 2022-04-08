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Чернигов: за время блокады города российскими войсками погибли около 700 человек – мэр

Денис КарловскийПятница, 8 апреля 2022, 15:22
Уничтоженная застройка Чернигова 5 апреля. фото: getty images

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко сообщил, что за время битвы за Чернигов в городе погибли около 700 человек.

Источник: "Укринформ" с комментарием Атрошенко

Прямая речь Атрошенко: "За время войны в Чернигове погибли примерно 700 человек - это совокупно и военных, и гражданских"".

Детали: Мэр добавил, что среди погибших 70 тел – неопознанные. Имена остальных известны.

Кроме того, официально считают 40 человек пропавшими без вести, но фактически их можно считать погибшими, так как их видели возле построек и автомобилей, уничтоженных российскими оккупантами.

Атрошенко считает, что в городе осталось около 80-95 тысяч человек. До войны население областного центра насчитывало от 285 до 290 тысяч человек.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Атрошенко заявлял ранее, что застройка уничтожена на 70%.
  • Военная администрация 6 апреля заявила, что возвращаться в Чернигов можно только тем, кто будет вовлечен в восстановление критической инфраструктуры.

Темы: ЧерниговЧерниговская областьРосcиявойна
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