Чернигов: за время блокады города российскими войсками погибли около 700 человек – мэр
Пятница, 8 апреля 2022, 15:22
Мэр Чернигова Владислав Атрошенко сообщил, что за время битвы за Чернигов в городе погибли около 700 человек.
Источник: "Укринформ" с комментарием Атрошенко
Прямая речь Атрошенко: "За время войны в Чернигове погибли примерно 700 человек - это совокупно и военных, и гражданских"".
Детали: Мэр добавил, что среди погибших 70 тел – неопознанные. Имена остальных известны.
Кроме того, официально считают 40 человек пропавшими без вести, но фактически их можно считать погибшими, так как их видели возле построек и автомобилей, уничтоженных российскими оккупантами.
Атрошенко считает, что в городе осталось около 80-95 тысяч человек. До войны население областного центра насчитывало от 285 до 290 тысяч человек.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Атрошенко заявлял ранее, что застройка уничтожена на 70%.
- Военная администрация 6 апреля заявила, что возвращаться в Чернигов можно только тем, кто будет вовлечен в восстановление критической инфраструктуры.