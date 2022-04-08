Мариуполь: Азов показал, как уничтожил технику и пехоту оккупантов на одной из улиц города

разрушения на одной из улиц мариуполя. фото: getty images

Бойцы полка Нацгвардии "Азов" поделились видеозаписью, как уничтожили российскую боевую машину пехоты с экипажем на одной из улиц Мариуполя.

Источник: telegram-канал "Азова"

Дословно: "Бойцами полка в Мариуполе уничтожена вражеская БМП с экипажем. Российская пехота также навоевалась и прилегла пожизненно отдохнуть на одной из улиц украинского города".

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Предыстория:

В ночь на 7 апреля российские оккупанты обстреляли украинский арктический ледокол "Капитан Белоусов", который находился в порту Мариуполя. Один из членов экипажа погиб.

По данным местных властей, под контролем украинских защитников остается большая часть города, включая побережье и окрестности "Азовстали".