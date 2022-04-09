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Орбан считает, что резня в Буче могла быть инсценировкой

"Европейская правда"Суббота, 9 апреля 2022, 11:31
Виктор Орбан и Владимир Путин, 2018 год, фото AFP via Getty Images

По словам президента Владимира Зеленского, один из глав стран ЕС требовал доказательств, что Бучанские военные преступления не были инсценированы - по данным источников, речь идет о премьере Венгрии Викторе Орбане.

Об этом президент Украины рассказал в интервью немецкому изданию Bild, пишет "Европейская правда".

Владимир Зеленский рассказал, что один из ведущих европейских политиков хотел увидеть доказательства правдивости преступлений в Буче.

На вопрос журналиста, является ли этот политик ЕС главой европейского правительства, Зеленский ответил утвердительно.

Президент не хотел говорить о том, кто ему это сказал, но процитировал европейского политика: "Покажите нам доказательства, что это не инсценировано".

Не связанные друг с другом источники "Европейской правды" и "Украинской правды" подтвердили, что Зеленский говорил о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане.

Непонятно, где Орбан озвучил свое требование предоставить доказательства. После Бучанской резни, по данным "ЕП", общения официального Будапешта с украинской стороной не было.

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Напомним, вице-премьер и лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" ранее раскритиковал премьера Венгрии Виктора Орбана за то, что он не спешит осуждать Россию за массовые убийства гражданского населения в Буче.

В министерстве иностранных дел Украины упрекнули Венгрию, которая не признала ответственность России за Бучанскую резню.

Посол Украины в Польше Андрей Дещица считает, что венгерского премьера Виктора Орбана нужно заставить посетить Бучу, чтобы показать преступления, соучастником которых и он.

Пропаганду относительно якобы "инсценировки" зверств российских военных по отношению к мирным жителям Киевской области продвигали власти России, хотя даже спутниковые снимки доказывают, что гражданских убивали на улицах и сбрасывали в братские могилы во время оккупации.

Также известно о случаях пыток, изнасилований и других издевательств, которые совершали с украинцами россияне, держа контроль над украинскими городами.

Темы: БучавойнаВенгрияРосcия
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