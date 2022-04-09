Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Тернополе убрали памятник Пушкину

Ирина БалачукСуббота, 9 апреля 2022, 12:11
В Тернополе убрали памятник Пушкину
Фото с Telegram Сергея Надала

В городе Тернополь был демонтирован памятник российскому поэту и прозаику Александру Пушкину.

Источник: мэр Тернополя Сергей Надал в Telegram

Прямая речь дала: "Тернополь – без памятника Пушкину. Эта инициатива уже обсуждалась не один год. Пушкин не имел никакого отношения к Тернополю, как и большинство российских писателей, композиторов и других".

Реклама:

Детали: Надал добавил, что после зверств России в Украине, в Тернополе нет больше места российским и советским памятникам.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ТернопольвойнакультураРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

Все новости...
Тернополь
Депутат и командир ВСУ требовал деньги за пребывание в тылу работника военкомата
Задержанный на взятке председатель Тернопольского облсовета вернулся на работу
ВАКС арестовал с возможностью залога главу Тернопольского облсовета Головко и первого замглавы ОВА
Последние новости
18:24
Из Латвии выдворят минимум 1213 россиян, не выполнивших требований миграционного закона
18:11
Сменится руководитель Тернопольской ОВА: правительство согласовало увольнение Труша
18:08
Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко
17:59
Поворозник: На участке "Лыбедская" – "Демеевская" по сути построят новый тоннель
17:58
С 2024 года в Украине бесплодие будут лечить за государственный счет
17:52
Депутаты предлагают ввести в Украине День благодарения Богу
17:51
Судоходный гигант Hapag-Lloyd решил обходить Красное море на фоне атак йеменских хуситов
17:51
Почти 300 человек погибли от мин с начала большой войны — ГСЧС
17:42
По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится
17:34
Верховный суд Мичигана отказался исключать Трампа из выборов президента США
Все новости...
Реклама: