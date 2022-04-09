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В Тернополе убрали памятник Пушкину

Ирина БалачукСуббота, 9 апреля 2022, 12:11
Фото с Telegram Сергея Надала

В городе Тернополь был демонтирован памятник российскому поэту и прозаику Александру Пушкину.

Источник: мэр Тернополя Сергей Надал в Telegram

Прямая речь дала: "Тернополь – без памятника Пушкину. Эта инициатива уже обсуждалась не один год. Пушкин не имел никакого отношения к Тернополю, как и большинство российских писателей, композиторов и других".

Детали: Надал добавил, что после зверств России в Украине, в Тернополе нет больше места российским и советским памятникам.

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Темы: ТернопольвойнакультураРосcия
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